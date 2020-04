El manuscrito de "Hey Jude", hecho por Paul McCartney, se venden por 910 md

Una hoja de papel con las letras escritas a mano de Paul McCartney a "Hey Jude" se vendió por 910 mil dólares en una subasta en línea celebrada el pasado viernes para conmemorar el 50 aniversario de la división histórica de los Beatles.

El documento escrito por Paul McCartney y utilizado durante la grabación en Londres de 1968 de la canción clásica en Trident Studios, se vendió por más de cinco veces su estimación previa a la venta. Julien's Auctions, con sede en California, cambió su venta de unos 250 objetos de recuerdo de los Beatles en línea debido a la pandemia de Coronavirus, con fanáticos de todo el mundo comprando guitarras, vinilos raros y artículos autografiados.

El viernes se cumplió exactamente medio siglo desde que una entrevista dada por Paul McCartney selló el final del "Fab Four" (como también se les conocía a The Beatles), ampliamente considerado como una de las bandas más influyentes de la historia. Cuando se le preguntó si preveía un momento en que su prolífica asociación de composición de canciones con el compañero Beatle John Lennon se reiniciaría, su respuesta contundente, "no", habló por sí misma.

Paul McCartney escribió "Hey Jude" después de una separación anterior: el divorcio de John Lennon de la primera esposa Cynthia luego de su aventura con el artista japonés Yoko Ono.

La canción fue compuesta para consolar al hijo de John Lennon, Julian, durante la separación de sus padres, y se tituló inicialmente "Hey Jules". El documento escrito a mano vendido el viernes contiene letras parciales junto con anotaciones que incluyen la palabra "break" utilizada para ayudar a la grabación de la canción.

Otros artículos incluyeron un parche con el logo de los Beatles utilizado durante su primer concierto en la gira por los Estados Unidos en 1964, vendido por 200 mil dólares y una página manuscrita de guión para el video musical "Hello, Goodbye" en 1967, obteniendo 83 mil 200 dólares. Un cenicero de latón utilizado por Ringo Starr en las grabaciones de Abbey Road en la década de 1960, ganó 32 mil 500 dólares.

