"El más grande ridículo que hice", Raúl Velasco por humillación a cantante LGBT (VIDEO)

México.- Uno de los programas más exitosos dentro del mundo del entretenimiento es "Siempre en domingo", del recordado, pero polémico conductor Raúl Velasco. Muchos no saben o no recuerdan uno de los episodios más incómodos que tiene, el cual hizo a su titular sentirse molesto y terminar pidiendo disculpas a un cantante que tuvo como invitado.

Era el 17 de enero cuando Raúl tuvo como invitado al cantante Fernando Villares, en aquel momento conocido artísticamente como "El Zorro", a quien simplemente dejó presentarse cuando Amparo Rubín se lo recomendó sin escuchar antes su música para cerciorarse de que todo cumplía con sus expectativas, cabe recordar que la luz verde de parte del conductor llegaba luego de pedir una presentación de los artistas que querían presentarse en su programa.

Según recordó Raúl Velasco, a él le vendieron un concepto muy bonito, único y talentoso, aunque cometió el error de no escucharlo ni verlo antes, lo que le costó bastante más tarde, pues terminó por disculparse luego con éste. De nombre El Zorro, fue un cantante yucateco que llamaba la atención por su música, estilo, forma de vestir y sus preferencias sexuales, pues era abiertamente homosexual.

Entonces, al presentarse en el valioso escenario de "Siempre en domingo", El Zorro decidió no utilizar playback, tal y como los demás lo hacían, y comenzó a desafinar de una manera de impacto, lo que llevó al famoso conductor a detener su presentación y dar sus razones.

Presuntamente, Raúl no le vio un porvenir en el mundo de la música, esto debido a que no cantaba y era "muy afectado y sofisticado", refiriéndose a su forma de ser que fue considerada un tanto femenina. Entre otros comentarios de desagrado que hizo explicó que el público tenía mucho que perder si es que lo apoyaba, en pocas palabras lo humilló en vivo.

Lo feo llegó a la hora de pedir disculpas, pues, según narró Velasco, obtuvo varias críticas de sus colaboradores (Sergio Andrade, Emilio Azcárraga Milmo y Amparo Rubín), esto debido a que el cantante se merecía su aprobación, por lo que tuvo que invitarlo de nueva cuenta, en esta ocasión para ofrecerle disculpas y darle otra oportunidad.

Aquel programa especial, llamado "La revancha del Zorro" por los medios de comunicación, fue el momento en el que Raúl tuvo que disculparse y explicar su reacción anterior al cantante. "Me dejé llevar por tu apariencia exterior, yo no te podría decir que sea mala o sea buena, te puedo decir que fue de un impacto porque dije: 'caray, sale con zorros'. Me impactó y me desconcertó mucho", explicó.

No hubo ningún otro caso similar como el de El Zorro en Siempre en domingo con Raúl Velasco, pero dejó en claro que dentro de su programa sí que había influencia de otras personas, sus colaboradores, las campañas de relaciones públicas y mucho más, quienes debían dar su aprobación a cualquier artista.

Leer más: Jared Leto confiesa que se pondría un tatuaje en honor a Belinda