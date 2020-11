Estados Unidos.- Cada día que pasa parece ser más complicado para Kim Kardashian West y su matrimonio con el rapero Kanye West, pues la pareja está al borde del divorcio y una fuente cercana a la familia Kardashian-Jenner, en entrevista con Us Weekly, habla sobre la relación actual entre esta pareja.

De acuerdo con la fuente no confirmada de Us Weekly, la situación está afectando a la socialité, pero no se ha alejado del contacto de sus abogados para seguir con los trámites de divorcio, pues haría lo que considera mejor para ella y su familia.

La misma fuente reveló también que si Kimberly comienza con el proceso de divorcio, hará todo lo posible para evitar que se haga un gran escándalo mediático, pero sabe que evitarlo podría ser muy difícil porque, además de haber muchos millones de dólares en juego, son la familia más mediática del entretenimiento.

Hay mucho dolor en su corazón. Ha atravesado un infierno estos últimos meses...Fue solo una pesadilla tras otra pero que mantuvo la calma, sonrió para las cámaras y aguantó todo porque eso es lo que hace". Contó la fuente.

Kim Kardashian y Kanye West están casados desde hace seis años y desde ese tiempo se han convertido en padres de cuatro hijos; North, Saint, Chicago y Psalm. Pero lo que afectó por completo esta relación fue que el rapero confesó recientemente que pensó en abortar al mayor de sus hijos y desde ese entonces todo ha sido distinto, ella ha sufrido demasiado.

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West estaría a punto de llegar a su fin. Foto: Instagram

Cabe mencionar que fue a principios del mes de julio cuando Kim Kardashian y Kanye West fueron captados por paparazis por primera vez luego de una semana bastante complicada para la pareja y su familia, esto debido a las polémicas declaraciones que hizo el rapero durante el arranque de su campaña presidencial y los duros señalamientos sobre su esposa y su suegra, Kris Jenner.

Distintos medios estadounidenses, como TMZ, difundieron imágenes de la pareja en su esperado encuentro, el cual fue en un conocido restaurante de hamburguesas. En las imágenes, se puede apreciar a Kim y a Kanye platicando en el interior de una camioneta lujosa negra, pero el semblante de la empresaria deja en claro que tuvieron una discusión muy fuerte, pues en otra secuencia de imágenes se ve como rompió en llanto.

Cabe mencionar que, en aquel momento, en el cuadro de los escándalos de la pareja, Kim salió a defender al rapero asegurando que su comportamiento errático se debe al trastorno de bipolaridad que padece, algo de que hablo por primera vez de manera pública, respondiendo algunas preguntas y dudas sobre su comportamiento desde que figura en el ojo público.

Kim Kardashian y Kanye West cerca del final de su matrimonio. Foto: EFE

Pero él hizo de las suyas y tras un polémico discurso presidencial, el aseguró a través de Twitter que lleva algún tiempo intentando divorciarse de Kim, esto luego de su encuentro con el rapero Meek Mill en un hotel para hablar sobre la Cumbre inaugural de la Reforma de la Justicia Penal en Los Ángeles.

Situación que el intérprete de temas como "Power" y "Bound 2" calificó como "inapropiado" en otro de sus tweets, en el que acusó a su esposa y su suegra de racismo, mensajes que después fueron borrados de su perfil, pero estuvieron lo suficiente para que sus seguidores capturaran el detalle de sus palabras y luego los volvieran virales.

Se disculpa públicamente con Kim Kardashian West

Luego de atacar a Kim Kardashian y su familia, y de que la empresaria justificara su comportamiento, Kanye regresó a las redes sociales, no para volver a causar polémica, sino para disculparse públicamente con la madre de sus hijos, por la incómoda posición en que la puso por sus fuertes declaraciones, remarcando el gran amor que tiene por ella.

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West estaría a punto de llegar a su fin. Foto: Instagram

Tras hacer consciencia de sus acciones, Kanye West emitió un nuevo mensaje dirigido para Kim en Twitter, en este se mostró realmente arrepentido por su comportamiento en los últimos días: "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado", expresó en las primeras palabras del tuit.

Continuó hablando de la forma en la que le falló a su mujer y le ofreció unas sinceras disculpas de manera pública: "No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por siempre estar ahí", concluyó. Todo parece que las cosas aún no se resuelven, por lo ya visto en las imágenes que circulan en Internet del reencuentro de la pareja.