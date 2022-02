El mazatleco Gerardo Castillo es finalista para integrarse a Calibre 50: "Jamás me pasó por la mente"

México. Gerardo Castillo es mazatleco, tiene 26 años de edad, envió video su audición al grupo Calibre 50 porque anhela ser su próximo integrante y ya le notificaron que es uno de los cinco finalistas.

En entrevista con DEBATE, Gerardo Castillo, quien radica en Mazatlán, Sinaloa, comenta que se siente emocionado porque jamás imaginó que sería uno de los finalistas.

"Es un orgullo saberme entre los finalistas, es algo que jamás pasó por mi mente porque sabía que eran miles los que quieren ser parte del grupo y es un verdadero honor para mi", expresa contento Gerardo.

"Me sorprendí mucho y también me emocioné cuando me llamaron de la oficina de Calibre 50 para decirme que me ocupaban para un casting presencial y grité de emoción, fue a media noche", recuerda el músico.

Gerardo, quien es cantante norteño, ha sido integrante anteriormente de agrupaciones como Alto Nivel, La Nueva Realeza e Impacto Sinaloense, señala que admira a Calibre 50 porque durante muchos años ha sobresalido y es considerado el mejor actualmente dentro de la música norteña en el regional mexicano.

Además el joven considera que está preparado para integrarse a Calibre 50 y dar lo mejor de sí, puesto que lo avalan años de trabajo.

"Aprendí música a mis 16 años en la preparatoria, mi amigo Ramón me enseñó a tocar la guitarra, pero me hice músico en las calles, en las marisquerías, en restaurantes, le he hecho la lucha desde abajo."

Impacto Sinaloense, la última agrupación en la que Gerardo estuvo como músico y cantante, le enseñó mucho a Gerardo en cuestión de cómo se maneja un grupo grande en escenarios, giras y disciplina, comparte también.

Gerardo se considera cantante norteño y señala que si llegase a formar parte de Calibre 50, sería para él un sueño realizado y lo haría muy feliz.

"Es un grupo que ha sobresalido en muchos años, va de éxito en éxito y siempre ha estado en la cima, por eso lo admiro y para mi es lo máximo y ser parte de él sería un orgullo."

Castillo menciona también que en su infancia mostró su gusto y talento como cantante, puesto que cantaba en fiestas familiares desde que tenía 7 años de edad, luego en su adolescencia formó parte de varios reality shows en Mazatlán y aprendió bastante.