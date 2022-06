El mazatleco Vicente Rodríguez está dentro de “La voz”

El nombre de nuestro estado, tierra de grandes promesas en la música, sigue sonando dentro de “La voz” y el pasado martes volvió a hacerse presente con el cantante mazatleco Vicente Rodríguez, quien llegó hasta ese escenario para cautivar con su talento, y desde luego, hacer girar las sillas de los coaches. En entrevista por vía telefónica para EL DEBATE, el joven comunicólogo de profesión compartió cómo fue ese momento en el escenario y qué lo que hizo decidirse por David Bisbal.

Experiencia maravillosa

Vicente Rodríguez llegó a “La voz” gracias a su prometida, quien lo inscribió sin él estar enterado.

“Todo esto que estoy viviendo se lo debo a mi prometida, porque ella mandó un video y al poco tiempo me buscó la producción para hacer la audición. Siempre he cantado, pero jamás tuve la visión de estar en un programa como ‘La voz’. Te confieso que ese escenario impone y más el estar cantando para cinco personalidades que tienen una trayectoria exitosa internacional. Creo que el simple hecho de estar parado ahí, aunque no hubieran volteado, para mí hubiera sido el orgullo más grande que pudiera haber tenido.”

Contento además con los comentarios que le hicieron los coaches, Vicente asegura que el momento de la audición ha sido una experiencia maravillosa que jamás olvidará.

Vicente es parte del equipo David Bisbal

Ser parte del equipo de David Bisbal es un regalo de la vida

Aunque todos los coaches lo querían dentro de su equipo, Vicente Rodríguez se dejó guiar por lo que le dictó su corazón.

“Sinceramente, hubiera elegido al primero que girara la silla, pero me fui por lo que me dictó mi corazón. Además, siempre he sido fanático de David Bisbal desde que tengo memoria. De hecho, el primer concierto de un artista del que compré un boleto para ir a verlo fue David Bisbal, en el año 2011, cuando se presentó en una coronación del carnaval. David Bisbal siempre ha sido un ejemplo para mí y una fuente de inspiración muy grande. Estaba en un punto de admirarlo y ahora él ya sabe que existo, y eso para mí es un regalo que la vida me ha dado.”

Quiere causar impacto en la gente con su música

Para el joven mazatleco de 25 años, el ganar el primer lugar de “La voz” no es su prioridad, pues le interesa más causar un impacto en la gente que lo ve en toda la república y darles a su vez ese mensaje de que la buena música nunca va morir mientras haya soldados que sigan llevando el romanticismo en alto.

“Me considero alguien muy perseverante, y pase lo que pase en la competencia, mi finalidad no es ganar, sino llegar a todos los corazones posibles. El ganar será simplemente una recompensa del esfuerzo que se hace, pero también esa recompensa se puede reflejar en mil formas, no en una victoria de un concurso, no en premio de dinero, siempre se va a reflejar en la fortuna que la vida te dé, siempre y cuando sea por tu trabajo.”

Aspira ser un cantante internacional

Vicente Rodríguez canta desde los 7 años y recuerda que la primea vez que lo hizo fue en una fiesta familiar, porque era cumpleaños de su abuelita. Al darse cuenta de lo bien que lo hacía, su mamá lo inscribió en el Centro Municipal de las Artes en clases de canto, y a partir de ahí no ha parado.

“He tenido buenas experiencias y mi camino en la música ha sido muy bonito, el cual está dando un despegue más alto. Aunque sé que esto es de mucha responsabilidad, lo hago también con todo el respeto que se merece porque mi ilusión es convertirme en un cantante internacional y llevar mis canciones a todos los oídos posibles, porque también soy compositor.”

Agradecido y feliz por todo el apoyo de la gente, el cantante mazatleco les expresó que dará lo mejor. Asimismo, aprovechó la ocasión para invitarlos a una presentación que ofrecerá el jueves 23 de junio en el callejón Liverpool, de 19:00 a 21:00 horas.