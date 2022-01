El mejor consejo que Mía Rubín recibió de su madre Andrea Legarreta para crecer en el espectáculo

No cabe duda que Mía Rubín está empezando su carrera en el mundo del espectáculo de la mejor manera, prueba de ello ha sido la aceptación que le ha dado el público con el álbum Raíces, donde ha demostrado tener un gran talento, además su manera de disfrutar las cosas se ve reflejado en todo, ya que su madre Andrea Legarreta le dio ese consejo.

Y es que la misma Mía Rubín ha dicho en entrevistas cuál ha sido uno de los mejores consejos que le ha dado su madre, se trata de disfrutar cada cosa que haga, además que lo haga en el presente y no se preocupe ni del ayer o del mañana, pues no existe.

El de mi mamá yo creo que es disfrutar, disfruta todo lo que hagas porque si no que chiste tiene, que siempre haga cosas que me hagan sentir plena, que me hagan sentir feliz y que pues disfrute todo el proceso todo, por ejemplo cada entrevista, cada promoción, cada vez que escuche mi canción el proceso, la filmación del video, la filmación de la canción, dijo en De Primera Mano.

Además, la carrera de la también hija de Erik Rubín va muy en serio, ya que se encuentra preparando nuevo video musical del cual no ha dado muchos detalles, además está muy feliz por como cerró el año pasado, pues pudo realizar algunas presentaciones a lado de su padre.

Otra de las cosas que le ha dado mucha popularidad a Mía Rubín es el modelaje, pues como se ha venido diciendo anteriormente varios diseñadores la quieren vestir para las galas a las que es invitada, pues cuenta con todo para brillar en el mundo de la moda.

Por si fuera poco la cantante mexicana cada día más se ve mucho más madura en las entrevistas que realiza, pues tiene una manera muy peculiar de desenvolverse creando su propio estilo, además esto le ayudara en un futuro para seguirse expresando como una profesional.

Cabe mencionar que la carrera de esta chica empezó haciendo comerciales con su madre y su hermana menor Nina, por lo que ha sido fácil crecer en el pesado medio del espectáculo.