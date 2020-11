El mensaje de Demi Lovato sobre el conteo de las elecciones presidenciales de EE. UU.

Estados Unidos.- Continúa la disputa entre Donald Trump y Joe Biden para la presidencia de los Estados Unidos, motivo por el que la cantante Demi Lovato acudió a sus redes sociales para protestar sobre el tema y pidió "Cuenten cada voto", logrando recibir el apoyo de cientos de miles de personas que están a la espera de claros resultados en las elecciones presidenciales de este 2020.

"Vale la pena esperar por nuestra democracia y nuestra libertad. Debemos contar cada voto", agregó la cantante pop sobre el tema después de que se han retrasado los conteos de votos por los presidentes debido a que algunas boletas de votación fueron enviadas por correo y sufrieron algunos retrasos en sus llegadas.

La intérprete de temas como 'Cool for the summer', 'You don't do it for me anymore' y 'Commander in chief' ha estado muy atenta con los temas políticos, siempre pidiendo a sus fanáticos estar al pendiente de la situación y animarse a votar para así hacer valer su palabra y decidir un mejor futuro para el país estadounidense.

Previo a las votaciones del pasado 03 de noviembre, Demi estuvo muy activa en sus redes sociales compartiendo imágenes y mensajes sobre el tema, una de las primeras fue: "En 2016 sólo la mitad de jóvenes de 18 a 29 años votaron. Este es el momento de hacerlo todos. Vota esta semana. Vota en persona. Vota con un amigo", compartió la cantante, quien agregó: "Ahora ya sabes qué hacer, envía tus votos esta semana".

Demi Lovato comparte su sentir sobre las elecciones de Estados Unidos. Foto: Instagram

También invitó a Florida a votar, a tomar acciones en caso de no haber recibido sus boletas de votación, checar el correo, revelar el horario en cual acudir a hacerlo y dejando en claro que es uno de los estados más importantes. Dicha publicación fue tomada de una de Ariana Grande, quien también ha mostrado su lado político en distintas ocasiones.

"¿Ya confirmaste la ubicación de tu casilla de votación", escribió en otro momento invitando a sus seguidores a hacer un plan de votación. Compartió también una línea de atención sobre el tema y más tarde cuestionó: "¿Ya votaste?", para continuar con un mensaje en donde decía: "Todos los americanos cuentan, cuenten cada voto".

Recordemos que la cantante lanzó un tema recientemente dedicado a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, en donde se tocan temas como la discriminación, crímenes, asesinato y pide tomar en cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos.

Dicho tema lleva por nombre 'Commander in chief' y se encuentra disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales. Su video musical también ha sido compartido en YouTube y cuenta con más de ocho millones de reproducciones.