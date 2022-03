El mensaje de Laura, hija del actor Cristian de la Fuente, tras ser herida de bala en intento de asalto

Hace unos días el actor chileno Cristian de la Fuente, en compañía de su única hija Laura (fruto de su matrimonio con la conductora de televisión Angélica Castro), y una de sus amigas del colegio, vivieron momentos de gran angustia y temor en un intento de asalto ocurrido en Santiago de Chile. En el acto, la joven resultó lesionada al recibir un impacto de bala. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su hogar.

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Cristian de la Fuente y Angélica Castro, compartió un mensaje para agradecer a sus papás, "por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático", así como a todo el personal médico que la atendió en la clínica a donde fue llevaba, "me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto.

Laura de la Fuente también mostró su agradecimiento a sus amigos, demás familiares y personas que tal vez no conoce, "pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien.

Gracias a toda esta buena onda, amor y al excelente trabajo de los médicos, hoy ya me encuentro en reposo en mi casa.

La joven, de 17 años de edad, externó que ahora estará enfocada "en mi misma y en mi recuperación, para pronto salir adelante y volver a caminar", anhelando que algún día "podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto. Muchas gracias a todos ❤️".

La hija de Cristian de la Fuente ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Por otra parte, el también modelo y conductor de televisión Cristian de la Fuente, de 48 años de edad, contó lo que ocurrió ante varios medios de comunicación, a las afueras de la clínica donde su atendida su hija Laura.

El pasado 10 de marzo, justo el día de su cumpleaños, había ido por su hija al colegio. Al llegar, ella le pidió llevar a una de sus amigas a su casa. En el trayecto, en una zona donde tuvo que detener su marcha, una persona se acercó, golpeó el cristal de la puerta y al voltear, "veo una pistola".

El protagonista de la telenovela "En tierras salvajes", aceleró de inmediato para huir: "en eso el tipo me apunta y yo reacciono a acelerar, estaba en una rotonda, me subo y cuando hago eso, el tipo dispara. Y me fui, iba contra el tránsito y no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada".

Leer más: Cristian de la Fuente vive momentos de angustia en intento de asalto; su hija Laura fue herida de bala

Posteriormente, Cristian de la Fuente se dirigió a una clínica; los médicos le informaron que ante la violenta encerrona él tuvo leves lesiones, sin embargo, su hija había resultada lesionada por el disparo. La bala atravesó una de las piernas y se incrustó en la otra. "Al final tuvo tres impactos con una sola bala, la mitad de la otra bala quedó en el auto, me pudo haber llegado a mí o a la amiga de Laura".