El mensaje de Remmy Valenzuela antes de ser prófugo de la justicia, por la golpiza a su primo y novia

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como Remmy Valenzuela, es acusado de haberle propinado una fuerte golpiza a uno de sus primos de nombre Carlos Armando "N" y a su novia Katy Aracely "N". Esto habría ocurrido el pasado domingo 6 de junio en un rancho propiedad del cantante del Regional Mexicano ubicado en Guasave, Sinaloa.

En las redes sociales del show "Suelta la sopa", se dio a conocer un mensaje que Remmy Valezuela publicó en las stories de su cuenta en Instagram, el cual compartió el día que golpeó brutalmente a su primo y a su novia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A veces tu propia familia te rompe el corazón, te baja la autoestima y te hace la vida triste

¿Qué habrá querido decir el cantante de 29 años de edad y originario de Guasave, Sinaloa?

Leer más: Así reaccionó Aislinn Derbez al supuesto romance de su ex Mauricio Ochmann con Paulina Burrola

De acuerdo con el testimonio de Carlos y Katy Aracely, ellos estaban en la propiedad del cantante sinaloense Remmy Valenzuela, donde su primo trabajaba. No se esperaban la llegada del llamado "Príncipe del acordeón".

Supuestamente al llegar a su rancho, fue al cuarto de su primo Carlos Armando y al encontrarse con Katy Aracely, la agarró del cabello y la comenzó a jalonear, "me saca del cuarto así, fuera del cuarto me empieza a estrellar contra la barandilla de la escalera, la pared, yo bien espantada estaba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras", comentó la joven en entrevista para el show de televisión "Hoy día" de Telemundo.

Leer más: "Los héroes no hacen eso": Creadores de Harley Quinn revelan la eliminación de escena sexual en la serie

Posteriormente Remmy Valenzuela, conocido por canciones como "Mi princesa" y "Caricias clandestinas", llevó a Katy Aracely a la cochera y le dijo que se hincara, "me empieza a amarrar con un cable y con el mismo cable me empieza a ahorcar".

El cantante la habría golpeado en la cabeza y en la espalda: "me da latigazos, yo le pido que pare, le pido perdón, me da patadas en la espalda, nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme".

Hasta el momento Remmy Valenzuela no ha salido a dar su versión de los hechos; asimismo estaría prófugo de la justicia.

Síguenos en