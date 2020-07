El mensaje de Toño Mauri tras su hospitalización por COVID-19

Ayer martes en el programa de televisión "Chismorreo" de Multimedios, la conductora Martha Susana aseguró que la salud del actor Toño Mauri se había complicado a consecuencia del Coronavirus (COVID-19), por lo que había sido ingresado a terapia intensiva en un hospital en Miami, Florida. "Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de COVID-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar".

Ante la preocupación que esta noticia ocasionó, Toño Mauri compartió un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció a todas las personas que han estado al pendiente por su salud y la de su familia.

Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día.

El también productor y empresario Toño Mauri mencionó que tuvo que ir al hospital y dentro de poco estará de vuelta en su hogar. Asimismo rindió tributo a los verdaderos héroes en esta pandemia.

Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri.

Anteriormente Toño Mauri informó en una entrevista para el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, que su familia y él habían dado positivo a Coronavirus. "Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho".

El actor contó en otra entrevista para "Despierta América" de la cadena Univisión, que en su casa tomaron todas las medidas de precaución necesarias, por lo que les resultaba complicado saber en qué momento se contagiaron él, su esposa Carla Alemán y sus hijos Carla y Toño, así como Pablo Fernández de Córdova, esposo de su hija Carla.

"Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia".

