El mensaje de despedida de Carlos Vives a su papá Luis Aurelio: "vivirá eternamente en nosotros"

Carlos Vives está de luto ante la lamentable muerte de su padre Luis Aurelio Vives, médico otorrinolaringólogo de profesional. El señor falleció a sus 91 años de edad en Santa Marta, Colombia, el pasado lunes de Pascua por unos problemas de salud derivados de una enfermedad que padeció en los últimos años de su vida.

En sus redes sociales el cantautor colombiano compartió un emotivo video donde mostró varias imágenes de la vida de su papá Luis Aurelio Vives, teniendo como fondo su canción "Los buenos tiempos".

Carlos Vives contó que cuando su papá nació era tan bonito, que se lo pedían prestado a su abuela Elena para los pesebres vivos, tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el "Nene chu".

Se me fue mi papá y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez, lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma.