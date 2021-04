El mensaje que Alicia Villarreal da a su hija Melanie por su cumpleaños

México. Melanie Carmona Villarreal, la hermosa hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, cumplió 22 años de edad y su famosa mamá le expresó un emotivo mensaje en sus redes sociales por ese motivo.

Alicia, quien se hizo famosa al ser la vocalista del grupo mexicano Límite, es una señora muy detallista con sus amigos y por supuesto que también con su familia, por eso en Instagram le escribió un mensaje con motivo de su cumpleaños.

Mi niña hermosa, me has hecho muy feliz, agradecida y orgullosa mamá. Me has contagiado de tus bonita sonrisa, de tu alegría y de esa luz de tus ojitos bellos llenos de amor... Feliz cumpleaños y que Dios bendiga tu vida y te conceda todos los deseos de tu corazón", le escribe Alicia a Melanie.