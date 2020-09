El metalero argentino que se volvió viral por su asombroso parecido con "El Chavo del 8"

Un cantante de metal de nombre Phil Claudio Gonzales, originario de Argentina, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que se viralizara un meme con una fotografía suya, donde se hacía referencia al asombroso parecido que tenía con el fallecido "Genio del Humorismo" Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie "El Chavo del 8" y otros programas más como "El Chapulín Colorado".

"'El Chavo del 8' creció y se volvió metalero" o "que 'El Chavo del 8' metalero esté con ustedes", son algunos de los muchos comentarios en redes sociales, con respecto a la fotografía del metalero argentino. Si prestas atención detenidamente, puedes ver que Phil Claudio Gonzales tiene hasta la misma mirada de Roberto Gómez Bolaños.

Lejos de molestarse por el meme que hicieron con una de sus fotografías, donde está al lado de otros amantes del metal, Phil Claudio Gonzalez se tomó con el mejor de los humores la comparación que hicieron con "El Chavo del 8". En su cuenta de Facebook contó que la persona que hizo este meme, se comunicó con él para pedirle disculpas:

¿No se cansaron todavía? Hay muchas mas eh, me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojó ni mucho menos, ahora hay muchos pelotudos bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear. Un poco de humor para este momento de mierda.