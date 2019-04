El millonario contrato entre Beyoncé y la plataforma Netflix

Netflix estrenó hace unos días "Homecoming: una película de Beyoncé", un documental que muestra la majestuosa actuación de Queen B en Coachella 2018, donde rindió homenaje a los colegios y universidades históricamente negros de Estados Unidos.

Según la revista Variety, Beyoncé firmó un contrato por tres proyectos en total con Netflix, el gigante de streaming.

De acuerdo con el portal estadounidense, la cantante habría recibido por "Homecoming: una película de Beyoncé" 20 millones de dólares y que el acuerdo por tres proyectos, ascendería a 60 millones de dólares en total.

El audiovisual de Netflix narra el show de dos horas que realizó Queen B en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, donde la acompañaron Destiny’s Child, Jay-Z, su hermana Solange y una banda de músicos junto a sus bailarines. Su presentación fue muy comentada y se convirtió en tendencia mundial con el hashtag #Beychella.

El documental está dirigido por ella y cuenta con imágenes del concierto así como ensayos y momentos en el backstage.

Cabe señalar que el mismo día del estreno, Beyoncé sorprendió al lanzar su nuevo disco "Homecoming: The Live Album", producción que cuenta con 40 canciones y está disponible en todos los servicios de streaming de música.

El nuevo disco de Beyoncé llega casi un año después de Everything is Love (2018), un disco colaborativo con su esposo Jay-Z, bajo el pseudónimo de The Carters.