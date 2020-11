El mini vestido azul de Yalitza Aparicio con el que cautivó a todos

Yalitza Aparicio de 26 años de edad vuelve a poner el nombre de México en alto al conducir los Latin Grammy, pero lo que llamó la atención de todos sus fans fue el mini vestido azul que se puso para la ceremonia, pues se miraba como toda una diva con dicho diseño.

El outfit Yalitza Aparicio fue elegido por la fashion stylist Sophie Lopez, quien no solo escogió ese modelo, sino los demás outfit que lució la actriz en los Latin Grammy donde demostró tres cosas, elegancia, seguridad y talento, pues la joven originaria de Oaxaca, se sigue preparando para triunfar en el mundo del espectáculo.

El mini vestido era color azul, con detalles tipo cristales de su lado derecho, el cual simulaba una especie de estrella, pues así lo interpretaron sus fans, mientras que el cabello lo llevó suelto como una especie de ondas para darle más impacto al outfit, mientras que sus zapatillas fueron en color plata, lo que hizo que los colores contrastaran muy bien.

El maquillaje que usó Yalitza Aparicio fue hecho por el Makeup Artist, Ger Parra, quien presumió en redes sociales el trabajo que hizo con la actriz quien se miraba espectacular, pues a muchos de sus les encantó como los tonos lucía en la bella actriz de la presentadora.

"Una Belleza simplemente natural una mujer muy valiente", "Pareces una muñeca estás hermosa Yali", "Bellísima, que bonitas piernas, impecable", "Ese color te queda muy bonito te ves juvenil y besha", "Guapísima paisana!! ¡Arriba Oaxaca", "Muy hermosa como siempre me gusto mucho tu participación bendiciones love you hermosa", "La cinturitaaa!! Guapísima, como siempre. Y ese color se te ve hermoso!", le escribieron a Yalitza Aparicio en redes sociales.

Yalitza Aparicio no solo sabe triunfar en el mundo de la farándula con su talento, también sabe como se debe ir a una alfombra roja, ya que en su canal de YouTube explicó lo que aprendió en las últimas alfombras rojas en las que ha realizado apariciones, dejando en claro que es una experta.

Bueno como muchos saben el estar en una alfombra roja no solo depende lo que estas portando sino también tu stylist tiene que ver que maquillaje es el adecuado para la ropa que portas un poco de lo que aprendí es que no puedes llevar cuellos altos y cabello aquí porque ya se ve muy saturado y llega a dar una apariencia no muy favorable, dijo Yalitza Aparicio.