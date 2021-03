El misterioso anillo que porta Marjorie de Sousa por los pasillos de Televisa

Marjorie de Sousa ya está grabando sus primeras escenas de la telenovela, La Desalmada donde se le vio por los foros de Televisa con un misterioso anillo.

Como era de esperarse la prensa le preguntó a la actriz de 40 años originaria de Venezuela si era un anillo de compromiso el cual se lo pudo haber dado su novio el empresario Vicente Uribe y esto respondió:

Ahorita no, en la novela, mira yo no sé, ahorita no digo nada, nunca digas nunca, pero ahora estoy muy bien, me siento muy bien, señala Marjorie para el programa Hoy.

Con esto Marjorie de Sousa deja en claro que prefiere disfrutar su noviazgo con el empresario y que no quiere apuros sobre una boda.

Por si fuera poco se le preguntó si no tenía nervios de encontrarse por los pasillos de Televisa a su ex Julián Gil, padre de su hijo, pero ella muy positiva dijo que no dejando en claro que no quiere problemas de ningún tipo.

Otra de las cosas que la también cantante deja en claro es que está en una de las mejores etapas de su vida.

"Estás hermosa Marjorie no cabe duda que muchos te tienen envidia", "Qué linda Marjorie un encanto de mujer", le escriben a Marjorie de Sousa por su entrevista donde se le ve muy bella.



