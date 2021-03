El momento de pánico que Dua Lipa vivió por culpa de una fan en la Ciudad de México (VIDEO)

En redes sociales se viralizó un video de Dua Lipa en el cual, se muestra el momento de pánico que vivió la cantautora británica en la Ciudad de México, ante el fanatismo de una mujer quien al verla, no dudó en correr hacia la intérprete de temas como "Don't start now", "New rules" y muchas más. Al momento de acercarse a ella terminó empujándola y la ganadora del Grammy abordó una camioneta de manera inmediata, por cuestiones de seguridad.

Ayer sábado a través de sus redes sociales Dua Lipa dio a conocer a sus miles de seguidores que se encontraba en la CDMX, filmando unos videos para una campaña publicitaria de la casa de modas Yves Saint Laurent. Ante esto los seguidores de la cantante de origen albano-kosovar, se dieron a la tarea de dar con su paradero.

Tras una intensa búsqueda se logró dar con el lugar donde estaba Dua Lipa: en el Salón ACME y el Proyecto Público Prim, ubicado en la colonia Juárez, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Al confirmarse este dato, muchos fans se reunieron a las afueras de este inmueble, añorando poder ver a la cantante y también diseñadora de modas.

Inaceptable la manera en que algunas personas pueden actuar.



Es entendible sentir emoción al estar cerca de tu artista favorita pero no a tal grado de ponerte a ti y a él en peligro.



Nosotros como fans no aprobamos ese tipo de acciones.



Mexico loves you, Dua Lipa.@DUALIPA ❤️ pic.twitter.com/C4ycFbMBeh — ������ �������� ����́�������� (@dualipaenmex) March 21, 2021

A su salida sus fans "estallaron" en euforia, pero respetando el espacio de Dua Lipa quien amablemente mandó un saludo a sus seguidores mexicanos. Sin embargo, una mujer no pudo dudó en correr hacia la intérprete al momento de llegar con ella, la empujó. El equipo de seguridad actuó de inmediato y la británica abordó una camioneta a prisa, ante el momento de pánico que había vivido.

Las demás personas que estaban en el lugar reprocharon a esta mujer por su actuar y haber conseguido que Dua Lipa viviera un momento incómodo en su visita a tierras aztecas.

Después de lo ocurrido ayer, #sorryduacdmx es (fue) tendencia en México. pic.twitter.com/r02shjS0AG — Meh (@maifrend_) March 21, 2021

En Twitter usando el hashtag #SorryDuacdmx, fans mexicanos le pidieron disculpas a Dua Lipa por lo sucedido. "De parte de todo México te pedimos perdón mi reina, esperemos que te encuentres bien, no todos somos así, México te ama", expresó una seguidora. "Estaba tan feliz que Dua estuviera en mi país y luego para que una morra sin educación la empujara, Dua merece respeto", manifestó otra fan.

En sus redes sociales, antes de este incidente, Dua Lipa había compartido una serie de fotografías de la campaña publicitaria que estaba llevando a cabo. "Muy feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña con mi equipo de Yves Saint Laurent". Precisamente con estas imágenes, sus fans supieron que estaba en la Ciudad de México.

