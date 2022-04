El motivo por el cual Eugenio Derbez fue vetado de Televisa; les dio cachetada con guante blanco

El comediante y actor mexicano Eugenio Derbez trabajó por muchos años en Televisa, empresa fundada en la década de los 70's por Emilio Azcárraga Milmo. En esta televisora, el hijo de la primera actriz Silvia Derbez, protagonizó y también produjo exitosos programas como "Al derecho y al derbez", "Va de nuez en cuando", "XHDRBZ" y "La Familia P. Luche".

Hace unas semanas, luego de su triunfo en los Premios Óscar (galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas), donde la película "CODA" en la cual actúa se llevó el máximo honor, Eugenio Derbez viajó a la Ciudad de México, para asistir al estreno de la película que produjo, "¿Y cómo es él?", protagonizada por Omar Chaparro y su ex yerno Mauricio Ochmann.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación en este evento, Eugenio Derbez reveló que estaba vetado de Televisa, esto al no ver a los reporteros de dicha empresa entrevistándolos como los demás. "A mira, no está la empresa que me vetó", expresó el esposo de la cantante mexicana Alessandra Rosaldo, quien forma parte del dúo Sentidos Opuestos.

Cuando le preguntaron si esta postura de Televisa le dolía, respondió: "no, ay por Dios, ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar".

¿Por qué Eugenio Derbez fue vetado de Televisa?

De acuerdo con la columna "Alfombra roja" de El Universal, la televisora decidió poner fin a su relación amistosa con el papá de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, unos años atrás, cuando él tomó la decisión de irse a Hollywood para poder realizar nuevos proyectos.

Supuestamente, los ejecutivos de la empresa le pidieron que no se fuera, diciéndole que ya no estaba en una edad para andar experimentando en otros lugares, muchos menos en la llamada "meca del cine", un mercado muy competitivo.

Tratando de que no se fuera de México, los ejecutivos de Televisa le ofrecieron tres temporadas más de la exitosa serie "La Familia P. Luche", con el presupuesto que él quisiera, sin embargo, Eugenio Derbez rechazó la oferta, haciéndoles saber que no deseaba seguir haciendo lo mismo.

"Renunció, empacó maletas y una década después, demostró que nunca es tarde, ya que a sus 60 años se subió al escenario del Óscar para celebrar que la película 'Coda: señales del corazón', en la que actúa, había ganado como mejor película en los premios de La Academia".

Con este triunfo que tuvo, Eugenio Derbez le dio una buena cachetada con guante blanco a Televisa, luego de que los ejecutivos le dijeran que ya no estaba en edad de andar probando suerte en otros lugares.