"Él necesita abrazarlo", preocupación de Octavio Ocaña por el hijo de Nerea Godínez, según esotérica

Octavio Ocaña llegó a convertirse en un buen amigo y padre del pequeño André, hijo que su novia y prometida Nerea Godínez tuvo fruto de otra relación amorosa. En el programa "Chisme no like", una esotérica llamada Bethza dio a conocer un supuesto mensaje del fallecido actor, quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos"; al parecer no puede descansar en paz, ya que está muy preocupado por el infante.

"Él exige justicia, él está muy dolido internamente, él piensa y está preocupado por un niño y por su pareja", comentó la esotérica a los conductores de este show, Elisa Beristain y Javier Ceriani.

André estaría muy triste por la muerte de Octavio Ocaña, a quien consideraba su papá: "él está preocupado por un niño, el niño tiene dolor y él necesita abrazarlo, necesita estar con el niño".

Asimismo Bethza externó que "Benito Rivers" necesita descansar, oración y que supuestamente, "él piensa que todo lo que trabajó se está yendo a la basura", esto ante la campaña de desprestigio con la filtración de unos videos del actor (donde supuestamente inhala cocaína y otro donde usa un arma de fuego).

Según la esotérica Bethza si habrá justicia para Octavio Ocaña, pero tardará. "Por eso necesitamos que esto fluya, porque de verdad no está descansando, es un niño que tenía mucho ángel y que le preocupa esta situación, le preocupa no dejar las cosas como están".

Octavio Ocaña era el sostén para su novia Nerea Godínez y su hijo: "por eso le preocupa el niño, él era realmente el papá para el niño, él está muy preocupado por el niño y por la chica"

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña?

La tarde del viernes 29 de octubre de 2021, el actor de "Vecinos" circulaba por las calles del municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en su camioneta Jeep acompañado de dos amigos y según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), conducía en estado de ebriedad.

Octavio Ocaña no habría accedido a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que inició una persecución y durante la huida, sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente.

Leer más: Como alumno de secundaria, así fue como Octavio Ocaña le pidió a Nerea Godínez que fuera su novia

La FGJEM informó en un comunicado: "se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio 'N' disparó a sí mismo, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".