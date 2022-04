¡Él niega todo! Ben Affleck habría hecho match con Emma Hernan en app de citas

México. Ben Affleck habría hecho match con Emma Hernan en app de citas, lo ha dado a conocer ella, pero él niega tener un perfil en Raya, después de que la estrella de Selling Sunset afirmara que coincidieron.

El escádalo se ha desatado en Hollywood respecto a que Ben Affleck habría hecho match con Emma Hernan, y es que él tiene una relación formal desde hace meses con la cantante Jennifer López.

En varios portales de noticias se comparte que Ben afirmó que permanece fuera del mercado y de las aplicaciones de citas, todo porque Emma Hernan dijo en un episodio de la quinta temporada del reality show inmobiliario de Netflix, que había coincidido previamente con Affleck en Raya.

Emma Hernan. Foto de Instagram

El representante del actor confirmó a la revista People que Ben Affleck, de 49 años de edad, protagonista de películas como Argo, Runner Runner y Batman, no ha mantenido un perfil activo durante los últimos años.

En el episodio ¿Crees que somos amigos?, emitido este fin de semana, Emma Hernan, agente inmobiliaria de 30 años de edad, confesó a su coprotagonista Chrishell Stause que había coincidido con Ben Affleck mientras hablaba de la exclusiva aplicación de citas de alto nivel.

"¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió a una chica..." dijo Stause, de 40 años, mientras Hernan intervino al decir: "Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haber pedido tomar un café algunas veces", explicó, y añadió: "No fui".

También se ve en el contenido del episodio que Stause bromea que su compañera Emma pudo haber frustrado el reencuentro de Ben Affleck y Jennifer López, si es que hubiera aceptado la invitación, y Hernan responde: "¿Verdad? Fue justo antes de eso. Así que tal vez no hubiera ocurrido. Tenemos la conexión de Boston. Así que esa fue su frase de presentación".

Leer más: Belinda y Danna Paola están muy cerca de trabajar juntas

Esta no sería la primera vez que a Ben Affleck se le relaciona con el uso de aplicaciones de citas, recuérdese que durante abril de 2021 se hizo viral después de que se revelara que buscaba conocer a alguien en la App exclusiva para personalidades del mundo del espectáculo internacional.