El niño que estudió todos los gestos de Luis Miguel

Desde la esquina de Reforma viene caminando un niño que sabe que las cámaras lo graban, sonríe y luce su traje y peinado al estilo Luis Miguel.

Se llama Carlos Moret. Él, como otros niños llegó este sábado al casting de Netflix a través del que decidirán quién interpretará a El Sol en su serie biográfica.

Luis Miguel, cuando era niño. Foto: Twitter

El padre de Carlos, del mismo nombre, es director de cine y series, su hermana también es actriz así que el pequeño comparte que tiene, a su corta edad, varias tablas para quedarse con el papel pues sus familiares le han enseñado a perder el miedo a las cámaras y ha tomado clases de actuación.

"Me avisaron que aquí iban a hacer un casting para Luis Miguel y yo dije ¡venga, esta es mi oportunidad!" Comparte desenvuelto y confiado previo a su casting.

"Vi los gestos, algo en lo que me fijé es que casi siempre se hace así (dice echándose el pelo hacia atrás con las manos), también pone las manos detrás y abre mucho la boca" , agrega con acento español pues es nacido en España pero reside actualmente en México.

En la puerta lateral del hotel del casting no hay fila pero entran y salen constantemente niños que también quieren convertirse en el personaje. La mayoría viene acompañado de sus padres y famosos o no, entran por la misma puerta.

Santino, hijo de Gretell Valdez y Patricio Borthetti. Foto: Twitter

Cerca del medio día también llegó Santino, el hijo de Gretell Valdez y Patricio Borghetti. El pequeño estaba acompañado de su mamá, quien recalcó que todo esto es porque Santino quiso hacerlo y no por obligación, "nuestra intención no es estresarlo ni nada, él quiso venir y por eso madrugamos", Santino, por su lado, dijo que le gustaba la actuación pero más el canto y pasó a su casting.

Antes que él, otros pequeños pasaron por la prueba de fuego, algunos más parecidos a Luis Miguel que otros, algunos con voz grave o aguda pero todos lucieron su carisma ante los medios de comunicación, a los que platicaron su experiencia en el casting y hasta cantaron alguno de los tres temas que les pidieron: "Decídete", "1+1= 2 enamorados" y "Directo al corazón".

"Me fue muy bien, me gustó mucho esta experiencia, ya había hecho un casting para La Voz Kids en mayo pero quise intentarlo otra vez para poder actuar como Luis Miguel de chiquito. Me sorprende que él pudo desde chico llegar a esos tonos tan altos de voz", platicó Daniel Orlando después de su casting.

Al lugar también acudió Diego Boneta, quien interpretará a Luis Miguel en la serie y Carla González, productora de la misma, quien comentó que niños de otros países también aplicarán para el casting a través de videos, y que Luis Miguel ha sido muy abierto con ellos en el desarrollo de esta historia.

Con información de El Universal.