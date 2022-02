"Él no está más conmigo", Amanda Miguel reaparece con semblante devastador y fuerte a la vez (VIDEO)

A casi un mes del fallecimiento del cantautor argentino Diego Verdaguer, su viuda Amanda Miguel publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, donde se mostró un semblante triste y devastador, pero a la vez con mucha fortaleza. Solo ella sabe su sentir, haber perdido al amor de su vida de un momento a otro, con quien estuvo casada por 46 años, no es cualquier cosa.

La cantante, compositora y pianista de 65 años de edad, originaria de Gaiman, Argentina, agradeció de todo corazón a todas las personas que le han enviado mensajes de apoyo ante su duelo, "para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo".

La mamá de la también cantante Ana Victoria, externó que "haber perdido el amor de mi vida y él no está más conmigo, triste de verdad, muy triste".

Los mensajes de sus fans "son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias".

Diego Verdaguer perdió la vida en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos a fines de enero pasado. Tenía 70 años de edad. De acuerdo con sus familiares, la causa de su muerte fueron unas complicaciones de salud derivadas de su contagio de Covid-19, enfermedad que lo atacó durante la variante Delta en un viaje que realizó a USA.

Dos semanas después, Amanda Miguel y su única hija Ana Victoria, le dieron el último adiós en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Una parte de sus cenizas descansarán en este Santuario a la Morenita del Tepeyac y otra parte, en Hollywood (famoso barrio de Los Ángeles).

Al finalizar la misa, la intérprete de temas como "Él me mintió" o "Así no te amará jamás", pronunció unas emotivas palabras. Manifestó que lo honrarán y concluirán todos los deseos que no pudo cumplir, "nos dejaste mucha tarea Diego, pero sobre todo, un gran ejemplo de ser humano, te amo mi vida, siempre te amaré, siempre".

La noticia de la muerte de Diego Verdaguer tomó por sorpresa a sus amigos y compañeros de la industria musical, pues no sabían que estuvo enfermo y hospitalizado. En una rueda de prensa en la Basílica de Guadalupe, Ana Victoria explicó el por qué se mantuvo la enfermedad de su padre en secreto.

"Decidimos mantenernos en silencio, privadamente, porque primero nunca nos imaginamos el desenlace de la historia y segundo, porque tampoco tenemos que decir todo". Mencionó que ellos se han caracterizado por ser una familia "que sabe dividir en una línea clara lo que es el espectáculo y lo que es tu casa, no era una cosa que estábamos con el deseo de comunicar por nuestras razones personales y sinceramente nos sorprendió a todos".