El novio de Consuelo Duval salió con que tiene pareja

La comediante Consuelo Duval está pasando por un mal momento y es que, tras un romance fugaz con Jesús Ortiz, hijo del famoso productor Jorge Ortiz de Pinedo, terminó su relación.



Según el empresario tiene otra relación con una mujer llamada Stephanie desde hace cuatro años y medio, incluso viven juntos en Monterrey, este motivo orillo a la también actriz a finalizar el romance.

Consuelo Duval actriz/Instagram

Según Tv Notas una persona de la producción "Hijas de su madre" reveló que, aunque Duval sabían de esa relación la cual supuestamente se había terminado no fue así y decidió alejarse pues no le interesan hombres mentirosos y con compromiso.

"Resulta que él tiene una relación con otra mujer desde hace más de cuatro años, y hasta viven juntos en Monterrey, y cuando salió la revista, pues se le cayó la mentira, ya que ambos se enteraron.

- ¿CONSUELO LO HABLÓ CON JESÚS?



"Sí, y le dijo que prefería cortar cualquier vínculo, pues no le gusta que la involucren es ese tipo de cosas; no es de las que pase por alto un engaño. Seguramente la novia sí lo perdonará y seguirán su relación, pero allá ella".



Ventaneando fue el encargado de preguntarle a la "Nacaranda" si ya tenía algún pretendiente a lo que ella contesto.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí".

Consuelo reveló también como es la relación del productor con sus hijos a lo que ella comentó: "Les cae bien y ven a su mamá feliz y ya se empiezan a sentir preocupadones. Lo conocí y me decía a mí misma, 'tú no, ya bloqueaste esa parte de tu vida', y no mira".

El galán que le robo el corazón a Duval se trata de Jesús Ortiz de Pinedo, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, a quien la dirige en la obra "Hijas de su Madre".

TRAYECTORIA DE CONSUELO DUVAL

La hemos visto en telenovelas como: Libre para amarte, Hasta que el dinero nos separe, Serafín, El privilegio de amar, La usurpadora, Sin ti, Salud, dinero y amor, Te sigo amando, Confidente de secundaria, Alondra, Los parientes pobres, Clarisa, Las secretas intenciones, Muchachitas, Yo compro esa mujer, entre otras.

Pero lo que ha llevado a la fama a Consuelo Duval han sido sus programas de comedia en los que ha participado como La hora pico, con sus personajes de Nacaranda Estefanía Cacho Partida, Damela Micha, La Hora de América, Sisi Risco o como olvidar a la Federica Peluche en La familia P. Luche.

Consuelo Duval con "Hijas de su madre"/Instagram

Los que si es un hecho es que en su carrera ha hecho de todo y hoy la podemos ver en Netas Divinas, programa que hace unas semanas grabó en Culiacán, donde mostraron los lugares turísticos que tiene la capital sinaloense.

Con información Tv Notas

