El nuevo álbum de Monsieur Periné: un mensaje de esperanza y amor en medio del apocalipsis

Desde el lanzamiento de "Encanto tropical", la banda se ha presentado en 15 países, incluidos importantes festivales desde Austin City Limits y Bonnaroo hasta Lollapalooza en Chile y Rock in Río en Brasil. Monsieur Periné ganó en el 2015 el Latín Grammy como "Mejor nuevo artista" .

Manteniendo la esencia que los caracteriza, la agrupación colombiana Monsieur Periné , liderado por Catalina García , cantante políglota, y el multiinstrumentista Santiago Prieto , lanzará su cuarto álbum de estudio con una transformación, una mutación, una metamorfosis del sonido en el que se aventuraron a usar "ingredientes nuevos" que antes no habían tenido en "su cocina", por así decirlo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

