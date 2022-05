El nuevo capítulo de Banda Rancho Viejo: nueva sangre y escenarios, más música y el #1 de Billboard

"Cuando a lo mejor no nos va bien en el amor o nos ponen los cuernos o está esa persona tóxica que nos está haciendo daño y decimos, 'sabes que, ahí estuvo bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y ahora que te vas, a mí me vale perderte', esperemos que sigan reproduciendo esta canción, sigan cantándola a todo pulmón y que nos sigan apoyando con las canciones que siguen".

Erick Sarabia señaló que es una canción con la que muchos se identificarán. "Yo sé lo que les digo, y porque pueden echarse unas cervecitas, un whisky, un tequila, aunque no estés adolorido, se antoja con una canción ranchera de Banda Rancho Viejo".

Al respecto, Erick Sarabia manifestó que hay muchas personas que quieren decir eso con palabras y a lo mejor no pueden, "que mejor con una canción poder decirle estas cosas al muchacho, a la muchacha que nos rompió el corazón, es una canción muy bonita. Horacio Palencia quedó encantando por el resultado de esta canción".

El primer sencillo de este EP, es la canción "¿Qué pasaría?" (mismo nombre del mini álbum), composición de Horacio Palencia y Geovani Cabrera , donde el vocalista Arath Arceo realizó una grandiosa interpretación . Se trata de una balada de desamor, cuya letra dice: "que pasaría si tú estarías sufriendo como estoy sufriendo yo, que pasaría si yo te aplicara la misma que tú me aplicaste a mí cuando estábamos juntos".

Para el relanzamiento de "Me vale perderte" , fue filmado un nuevo video musical en Guadalajara, Jalisco, a cargo del director Manuel Gayosso, un audiovisual totalmente distinto al primero que se hizo. Cambiaron las botas, el sombrero y los huaraches de correa, por un traje, corbata y zapatos , "a la gente también le gusto eso, vernos en una etapa distinta".

"En escenarios que la banda no habían pisado en mucho tiempo, se cerraron fechas para un estadio de futbol, para una arena, en lugares más grandes. Todos soñamos con superarnos, nosotros así estamos, estamos soñando y es un sueño del que no queremos despertarnos. Si ha valido la pena el esfuerzo y sacrificio que pasamos algunos años".

"La habían escuchado en alguna fiesta y a lo mejor no sabían que éramos nosotros los que la cantaban, ahora, bendito Dios, se está dando la oportunidad de que seamos número uno en Billboard, y que la gente ya nos voltee a ver, tanto personas del mundo mortal como decimos nosotros, porque traemos un ritmo de vida totalmente distinto al de todos, como medios de comunicación, empresarios, promotores, ya están volteando a ver más a Banda Rancho Viejo".

Al año siguiente, la agrupación tuvo mucho trabajo con presentaciones en México y Estados Unidos, por lo cual, tampoco se le pudo dar la promoción adecuada. Los dos años siguientes, bueno, comenzó el caos por la pandemia. Cuatro años después de haber sido grabada, se le hizo justicia a "Me vale perderte" .

"Me vale perderte" , interpretada por Erick Sarabia, producida por Julio Aramburo y grabada en Estudio 21 en Mazatlán, Sinaloa, ya había sido dada a conocer en el 2018 , sin embargo, por diversas circunstancias, no se le dio la promoción que merecía, quedando guardada .

Todo esfuerzo tiene sus buenos frutos. Todo sueño se puede cumplir, y esto lo ha comprobado la agrupación sinaloense, con 16 años de trayectoria. Uno de los sencillos que están promocionando, "Me vale perderte" , ha tenido un éxito en verdad arrasador. Esta canción ranchera, de la autoría de la compositora Itzel Vida , conquistó el #1 del chart Regional Mexicano de Billboard .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

