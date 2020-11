El nuevo ciclo para Jos Canela, con los mismos sueños y nuevos retos

Jos Canela retoma una de las mayores pasiones de su joven vida: la música. El joven cantautor cerró un importante ciclo de su vida para dar inicio a otro ciclo, que promete ser espléndido. "Siempre con el mismo sueño con el que inicié esto hace años", expresó en una charla con Debate.

Siempre estar viviendo cosas nuevas, estarme poniendo retos, estar dedicado a lo que más me gusta que es la música.

El nombre de Jos Canela no es nuevo en la industria musical. Anteriormente fue integrante de la boy band mexicana CD9, la cual se formó en el 2013 por iniciativa suya junto con varios amigos. "Yo en su momento sentí que había terminado un ciclo bastante importante en mi vida y era el momento de ponerme nuevas metas, ponerme otros objetivos más personales, y fue así como tuve que tomar la decisión en su momento, siempre viviendo mis sueños, poder llevar mi música a muchos lados, eso es lo que me motivó a tomar esta decisión".

Jos Canela ha colaborado con estrellas internacionales como Abraham Mateo, Crayon Pop, Lali, Ana Mena, Juhn, entre otras. Foto: cortesía Sony Music México

Jos Canela retomó su carrera artística y ahora en este nuevo ciclo como solista lanza su primer sencillo, "Dime tú", una canción inspirada en una etapa de su joven vida en la que estuvo muy enamorado.

"Cuando la estaba componiendo me puse a recordar cuando yo estaba en una relación, donde estaba enamorado, cuando tenía novia y estaba muy feliz en esa relación, quise plasmarla en una letra, justamente la canción es muy positiva, muy feliz, así lo sentí, y me gusta que haya podido describir ese momento de mi vida, y también me puse a pensar en las personas que seguramente ahorita por todo el tema de la pandemia, debe de ser muy complicado planear algo con sus parejas, con las personas que quieren, y se nos olvida que a veces el improvisar es el mejor plan que hay, entonces también quise dar este mensaje en la letra, no perder esa chispa, ser creativos, improvisar, no planear tanto las cosas y dejarse fluir".

El joven cantautor de 25 años de edad, en esta nueva etapa como cantante solista se hace acompañar de los géneros musicales que describen su personalidad. "Esta primera propuesta que les traigo, que es mi primer sencillo, que se llama 'Dime tú', es una mezcla de los géneros musicales que yo escucho en mi día a día desde hace mucho tiempo, que es una mezcla del pop, del hip hop, del trap, del R&B, estos géneros me han acompañado durante mucho tiempo, con los que yo me siento muy relacionado, que a mí me hacen sentir muy bien, y quise hacer una mezcla de todos estos ritmos que a mí me llenan, quise dar mi propuesta".

Jos Canela define su sencillo debut como solista un urban-pop, "me gusta que estos géneros puedan describir cómo es mi personalidad, mis gustos musicales y también que las letras sean completamente mías, es algo que le pone un toque más personal, me agrada que la gente haya reaccionado bien, reaccionado positivamente y que le haya gustado la música".

El debut como solista de Jos Canela en tiempos de la pandemia

De sus tiempos en la boy band CD9 Jos Canela conserva muy buenos recuerdos y vivencias, como las convivencias con sus fans y las arduas jornadas en las firmas de autógrafos. Ahora, en estos tiempos del COVID-19, el cantautor ha tenido que llevar a cabo su lanzamiento como solista del otro lado de la pantalla.

"La verdad, es bastante raro este tiempo que estamos viviendo, porque no podemos estar cercanos a la gente, no puedo estar dando conciertos, no puedo como antes estar haciendo convivencias, firmas de autógrafos, y todo esto es ahorita a través de una pantalla, pero me gusta que a pesar de que no podamos estar tan cercanos físicamente, me puedan hacer sentir cercano a ellas (sus fans) con mensajes, con todo lo que han hecho en estos días, como hacer trending topics, estar compartiendo mi música, comentarios positivos (en redes sociales), eso me agrada y me gusta, que por lo menos podamos estar así".

Pero claro, lo que yo extraño muchísimo es estar más cercano a toda la gente, salir de tour de promoción, ir a ciudades, hacer eventos, cantar, es extraño, pero es lo que hay, es lo que tenemos ahorita, y me gusta que la gente, aun así, puede estar tan cerca de mí a través de redes sociales.