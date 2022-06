El nuevo comeback de BTS: el álbum de antología "Proof" concluye capítulo uno de "Los reyes del pop"

El nuevo comeback de BTS se ha convertido para ARMY en una montaña rusa de emociones. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se han montado en un autobús escolar, como aquel en el cual llegaron a la escena musical en el MV "No more dream", de su single álbum debut "2 Cool 4 Skool", para realizar un viaje al pasado, recordar cada uno de los momentos memorables de la banda, celebrar su presente como "Los reyes del pop" y reflexionar sobre su futuro durante este emotivo viaje.

BTS presenta su álbum de antología "Proof", el cual refleja la historia de esta extraordinaria boy band originaria de Corea del Sur. Esta producción discográfica, a su vez, marca un nuevo capítulo como artistas que han estado activos durante nueve años, para recordar sus esfuerzos pasados, demostrando el porqué son "Los chicos a prueba de balas".

De acuerdo con RM, el álbum de antología "Proof", concluye el capítulo uno de BTS, agrupación que celebra el noveno aniversario de su debut.

"Los recuerdos de los últimos nueve años permanecen tan frescos en mi mente, así como 'Proof' es un álbum que contiene la historia de BTS. De hecho, es un álbum que escucharé muy a menudo", manifestó Jin, el mayor de los integrantes de la banda, a través de un comunicado de Big Hit Music.

Los siete integrantes de BTS y ARMY juntos hasta el último día. Foto: Big Hit Music

Suga mencionó que como "Proof" contiene la historia de Bangtan Sonyeondan, prestaron especial atención a la ubicación de las canciones. "Será divertido escuchar el álbum desde el principio y en orden. Es un honor poder mostrar nuestro viaje de nueve años en nuestro nuevo álbum 'Proof'".

Espero que quienes lo escuchen, también puedan seguir nuestros pasos e intentar caminar por ese camino una vez más.

J-Hope, "el sol de ARMY", expresó sentirse muy feliz y emocionado, ya que estaban lanzando un álbum después de mucho tiempo, por lo que quiere disfrutarlo junto con todo el fandom.

"'Proof' es aún más especial, porque es un álbum que reúne la historia de vida de BTS y ARMY, conteniendo esos momentos y recuerdos tal como son. Espero que les guste mucho, ya que contiene el alma de BTS".

BTS debutó el 13 de junio de 2013. Foto: Big Hit Music

Big Hit Music describe el álbum "Proof" como el núcleo de la historia de BTS. Está dividido en tres CDs con tres canciones nuevas: "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", "Run BTS" y "For Youth", cada una en diferentes géneros que transmiten sus propios mensajes.

En total, el álbum de antología incluye 48 canciones: los grandes éxitos conocidos por los verdaderos fans, canciones en solitario, sub-unidades y temas especiales (los demos de varios de sus hits).

El CD 1 de "Proof" son las "crónicas de BTS". Contiene los sencillos principales de los álbumes de BTS en orden cronológico, incluido el nuevo sencillo principal "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".

Con respecto a esta nueva canción, es de tempo medio del género hip hop alternativo, que habla de mirar atrás en el camino musical que la agrupación ha recorrido y al mismo tiempo, promete el brillante futuro que les espera no solo a los Idols, sino también a su fiel ejército de seguidores, transmitiendo este mensaje positivo: "tú y yo, el mejor momento está por llegar. Tu mañana brillará aún más".

El CD 2 del álbum de antología, es una exquisita colección de 15 temas de solos y sub-unidades, todas seleccionadas por los siete integrantes de Bangtan. Esta parte del álbum, está impregnada por los pensamientos, emociones e historias de sus siete integrantes, tal y como lo compartieron en la serie de videos "Proof of inspiration".

La nueva canción "Run BTS" contiene el espíritu libre que representa a la boy band que debutó el 13 de junio de 2019. A través de este hip hop, muestran el crecimiento que han tenido como personas y artistas afectuosos y sólidos, a través del túnel del tiempo, mientras revelan la identidad de BTS para correr más vigorosamente, sin estar satisfechos con el presente.

Con respecto al CD 3 de "Proof", dedicado especialmente para ARMY, incluye pistas en las que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook trabajaron anteriormente, pero que no se lanzaron en algunos de sus EPs o álbumes de estudio.

Estos demos como "I need u", "Boyz with Fun" o "Spring day", contienen las voces más jóvenes de BTS, las cuales capturan vívidamente los momentos en el tiempo.

También se incluye la nueva canción "For youth", dedicada a los fans. Dicho tema, inicia con la voz de ARMY cantando "EPILOGUE : Young Forever", durante un concierto de BTS en el Estadio Wembley en Londres, Inglaterra, durante su aclamada gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself".

BTS, "Los chicos a prueba de balas". Foto: Big Hit Music

"Como es un álbum que lanzamos después de mucho tiempo, me siento feliz y extraño al mismo tiempo", mencionó Jimin. "Me siento incluso especial, ya que pudimos ver a través de las emociones de nuestros integrantes y mías, y hablar de ellas también".

Por su parte, V espera sinceramente que "Proof", se convierta en "un precioso regalo" para ARMY, "que siempre nos apoyan y hacen una nueva historia".

Jungkook, el Golden Maknae, dijo que este álbum se siente como envolver un libro muy grueso que ha estado escribiendo. "Al igual que todos los álbumes anteriores, hemos hecho este álbum prestando atención a cada detalle y es un álbum que mejor expresa los tiempos de BTS y nuestros sentimientos actuales".

El MV de "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", es un sube y baja de emociones, no solo por la cálida melodía y letra, sino también por las referencias que hacen los Idols a MVs pasados como "No more dream", "Just one day", "Run", "I Need U", "Spring Day", "Blood Sweat & Tears" y "Fake Love".

Una parte de la letra de "Yet To Come" dice:

¿Honestamente no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo siguiente

Recordando ligeramente

Todos nuestros días anteriores

Han sido tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue el mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia el día

En que me quede sin aliento

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir

El momento aún está por venir, sí