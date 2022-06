El nuevo dueto de Charlie Puth y Jungkook de BTS; recordemos cuando cantaron "We don't talk anymore"

El capítulo dos de la historia de BTS ha dado comienzo y ahora, los siete integrantes de esta grandiosa agrupación musical originaria de Corea del Sur, estarán llevando a cabo diversos proyectos en solitario, a la par con sus actividades grupales. Hace unos días, se dio a conocer que el cantante, compositor y productor musical estadounidense Charlie Puth, lanzará una nueva canción titulada "Left and right" en colaboración con Jungkook.

Cabe mencionar que el Golden Maknae anhela volver a colaborar con Charlie Puth, pero en esta ocasión, con una canción inédita que forma parte del nuevo álbum de estudio del cantautor estadounidense.

Esta colaboración entre Jungkook y Charlie Puth fue revelada a través de TikTok. El cantante, de 30 años de edad y originario de Rumson, Nueva Jersey, Estados Unidos, publicó un video donde se comunica con el más joven de los integrantes de BTS.

"Hey amigo, ¿cómo suena eso cuando cantas 'memories follow me left and right'?", le pregunta Charlie, a lo que Kookie le dice: "¡Por supuesto! ¿Dices esa parte? 'memories follow me left and right'".

Charlie le pide interpretar otra parte de la canción que lanzarán. "¡Suena perfecto! Ahora puedes cantar 'i can feel you over here', pero en el lado izquierdo del micrófono". Posteriormente, pide que canta la misma línea, pero del lado derecho. Luego, muestran como suena todo junto, dando así, un pequeño adelanto de "Left and right".

Tanto Charlie Puth como Big Hit Music, la agencia que representa a Bangtan Sonyeondan, confirmaron que "Left and right" estará disponible en plataformas digitales de música, el próximo 24 de junio.

Pero esta no es la primera vez que este par de talentosos artistas colaboraran. En el 2018, Jeon Jungkook y Charlie Puth, compartieron el escenario en la primera edición de los MBC Plus X Genie Music Awards en Corea. Este evento, que reconoce a los artistas más populares del K-Pop, tuvo lugar en el Gimnasio Namdong en Incheon, Corea del Sur.

En aquella ocasión, BTS ganó los siguientes premios:

Artista del año

Álbum digital del año - "Love Yourself: Answer"

Mejor grupo masculino

Mejor performance de baile masculina - "Idol"

Genie Music Popularity Award

MGA Mejor coreografo – Son Sung Deuk - BTS, "Idol"

Charlie Puth estuvo como invitado especial en los MBC Plus X Genie Music Awards en Corea 2018, siendo galardonado como "Mejor artista pop".

Además, llevó a cabo un performance donde primero interpretó "See you again", canción que grabó junto a al rapero estadounidense Wiz Khalifa. Este emotivo tema forma parte de la banda sonora de la película "Fast & Furious 7" y a su vez, es un homenaje al fallecido protagonista de la saga, Paul Walker.

Luego, como segundo acto, Charlie Puth presentó "We don't talk anymore" a dueto con Jungkook. Esta canción, Charlie la grabó para su primer álbum de estudio "Nine track mind", a dueto con la cantante estadounidense Selena Gomez.

Y para cerrar con broche de oro su participación en los MBC Plus X Genie Music Awards en Corea, Charlie acompañó a BTS durante su interpretación de "Fake Love".

En el canal de YouTube de BANGTANTV, se compartieron imágenes del encuentro de Jungkook y Charlie Puth antes de la presentación, así como el ensayo con el resto de los integrantes de BTS.