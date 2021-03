El nuevo look de Danna Paola por el que sus fans dicen que copió a Miley Cyrus

México. La cantante Danna Paola, originaria de Ciudad de México, cambia de look y lo presume en sus redes sociales, pero alguien de sus fans de inmediato le hace saber que se parece mucho al de la también cantante Miley Cyrus.

Danna Paola, una de las figuras del espectáculo mexicano con más fama en él y también en las redes hoy en día, comparte imágenes de su nueva imagen en Instagram y a decir verdad, luce radiante, como siempre, sin embargo le encuentran cierto parecido con Miley Cyrus.

We can’t stop... and we won’t stop", escribe la famosa de 25 años de edad en el título del post donde posa y sus fans le encuentran cierto parecido con Miley Cyrus. "Que bella te ves", "guapísima", "te ves WOW", "Un aire a Miley Cyrus" y "me encanta todo de Danna Paola", le responden sus seguidores.