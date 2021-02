El nuevo look de Shakira evoca a la época de su éxito internacional "Ojos así"

¿Quién no recuerda a la Shakira a finales de la década de los 90's con cabello rojizo? Tras cumplir 44 años de edad se llegó el momento de un cambio de look. La cantautora nacida el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, sorprendió a sus seguidores con el nuevo color de su pelo, mismo que hizo recordar uno de sus looks más icónicos: ¡su cabello rojo! El resultado fue maravilloso y ha causando gran sensación.

En sus redes sociales la pareja sentimental del futbolista español Gerard Piqué (su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División), compartió un video donde muestra el resultado final tras teñirse su larga cabellera, explicando que la idea original era un color más rosa. Mientras se alacia su pelo comenta:

La idea era que me quedará más rosa, pero como se me acabó el rosa, tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí, que era un poco más intenso.

Pero repetimos, el resultado ha sido fabuloso: "divina, cada vez te ves mejor y mejor, ay no, te amo", "Shakira eres maravillosa", "estoy enamorado de tu nuevo look", "preciosa", "la Shakira que amamos", "se ve más joven", "mi corazón está explotando", "estoy enloquecida con este cambio, lo das todo", "todo se te ve bien", "dónde están los ladrones hair", "ese color te da mejor que el rubio, al igual que el lacio mejor que lo ondulado, te hace ver más joven" y muchos más, son los comentarios de parte de sus fans.

Asimismo muchos de sus seguidores manifestaron que el nuevo look de Shakira los hizo recordar una de sus mejores etapas musicales. "Me recuerda a 'Ojos así'", "MTV Unplugged, la echaba de menos", "vuelve Rockira", "me acordé cuando hiciste 'Ojos así', ya te veo cantándola nuevamente con este look", "de vuelta a la era de 'Ojos así', te amo Shak desde Cali, Colombia", "bella, te vi y mi mente recordó el video de 'Ojos así'".

Fue en 1998 cuando Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la cantautora colombiana, lanzó su álbum "¿Dónde están los ladrones?" que incluye uno de sus grandes éxitos "Ojos así", una las canciones en español más aclamadas en su trayectoria artística. Cabe resaltar que esta canción la dio a conocer en varios países de Europa.

La versión Unplugged de "Ojos así" interpretada en su concierto acústico para MTV Latinoamérica en agosto de 1999, es considerada por muchos como la mejor presentación en vivo de Shakira y una de las más emblemáticas del pop latino.

Por otra parte, en diciembre pasado la banda estadounidense Black Eyed Peas estrenó video musical "Girl like me" en colaboración con Shakira. Dicho tema forma parte de "Translation", el octavo álbum de estudio de la agrupación integrada por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo. La mamá de Milan y Sasha se convirtió en la gran estrella del videoclip al demostrar sus habilidades como skater (patinadora), sin dejar de mencionar que lució de lo más sensual con un conjunto ochentero inspirado en las coreografías de aeróbic.

El rapero, compositor y productor Will.i.am se dijo gran admirador de la cantante colombiana; en una entrevista que Sony Music México compartió con Debate, comentó: