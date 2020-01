El nuevo reencuentro entre Adamari López y su ex esposo Luis Fonsi

Adamari López y Luis Fonsi volvieron a tener un reencuentro en el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo. Aunque al final de su matrimonio hubo mucho dolor, esas heridas han sanado y hoy en día, ambos demuestra mucha madurez y se saludan con mucho afecto.

Como parte de la promoción de la nueva temporada de La Voz US, Luis Fonsi (quien funge como coach), asistió al programa Un Nuevo Día donde su ex esposa Adamari López es una de las conductoras titulares. El cantante boricua acudió al programa de televisión junto con sus compañeros de La Voz Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin. A su llegada Fonsi saludó con un cálido beso a las presentadoras del matutino, entre ellas Adamari, quien respondió el gesto de forma totalmente natural.

"Amigos hoy estamos felices y honrados porque precisamente la casa se llena de mucho talento boricua", expresó Adamari López antes de la presentación de Luis Fonsi. En todo momento ambos se mostraron tranquilos, relajados y muy contentos.

En 2013, Adamari López lanzó su libro "Viviendo", confesando que en la etapa final de su matrimonio con el cantante fue toda una pesadilla. "Fue difícil saber qué era lo correcto para decir, no todo el mundo tiene que saber todo, pero hay cosas que yo necesitaba sacar también de mi corazón y nunca ha sido con el afán de lastimar".

Él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento, eso lo agradezco infinitamente.

"Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir". Adamari también contó que Luis Fonsi le hizo una fuerte y dolorosa confesión; luego que le extirparon uno de sus senos a causa del cáncer de mama que padeció, el cantante le dijo que ya no la deseaba como mujer.

"Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió, no me conservé igual de delgada, estaba hinchada, estaba como de alguna manera deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo".