El nuevo romance de Aleida Núñez: olvida al millonario petrolero Bubba Saulsbury con un camarógrafo

¿Por qué terminaron su romance? En un encuentro con varios medios de comunicación, la actriz externó que la distancia no jugó a favor de ellos. "El hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza".

"No está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada, y qué lástima, porque él se ve totalmente enamorado de Aleida".

Ella es muy especial y siempre les busca un detalle a sus galanes; (David) es camarógrafo y aunque no vive mal, tampoco gana como para pagar los lugares a los que a Aleida le gusta ir.

Al parecer, luego de dar a conocer que ya no tenía nada que ver con Bubba, Aleida Núñez, de 41 años de edad y originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, comenzó a salir David González, sin embargo, le encontró un pero : es camarógrafo y no podría darle el nivel de vida al cual está acostumbrada .

Una supuesta amiga cercana de Aleida, contó a TVNotas que conoció a David a fines del año pasado; fueron presentados por unos amigos en común, "y la química entre ellos fue inmediata, tanto, que David comenzó a invitarla a salir". Sin embargo, en ese momento ella lo evadía, ya que estaba saliendo con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury, "y no quería que se armara un escándalo".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

