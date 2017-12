El nuevo trabajo de Vanda de Enamorándonos

Una de las participantes más controversiales que ha tenido el programa de TV Azteca, Enamorándonos, ha sido Vanda, aquella chica que llegó a la emisión vespertina de la televisora de Ajusco y que cobró gran popularidad cuando rechazó al Oscakín, el payaso que pertenece a Los Destrampados.

Desde ese capítulo del programa, la chica ganó miles y miles de seguidores en sus redes sociales, hasta la fecha suman más de un millón en conjunto sus cuentas de Instagram y Facebook, hoy ya es una mujer casada, pues contrajo nupcias con Luis Fernando, otro de los amorosos.

Después de esos dos sucesos que han marcado su participación en el exitoso programa de TV Azteca, ahora la chica que es tatuadora incursionará en otro ámbito artístico.

De acuerdo a Diario Basta, la originaria de Puebla se meterá de lleno en el mundo de los DJ y explicó que le gustaría compartir escenario con Sabrina Sabrok y Carmen Campuzano, quienes se han ido formando como DJ's los últimos meses.

“Si estaría súper padre, yo estoy abierta a cualquier proyecto que me impulse a crecer más y si es con estas celebridades claro que sí, me encantaría. No estoy cerrada a nada, todo súper positivo, si alguien quiere crecer de la mano conmigo pues adelante. Hasta con Pedrito Sola podría hacer dueto, tiene muchos seguidores”, afirmó.

Y ya tiene trabajo, pues aseguró que ya tiene algunas presentaciones en México: “Así es, en diciembre y enero se vienen festivales importantes de música electrónica, entonces yo estoy buscando entrar con una compañera, estamos haciendo como un dueto, nos llamamos Crow, de hecho vamos a tocar en un festival en enero”, dijo.

I'm bulletproof Una publicación compartida por Vanda D Rose (@vanda_drose) el Nov 10, 2017 at 9:44 PST

Pero en esto de la música no es una improvisada, pues comparte que tiene estudios de música.

“Sí, estudié producción musical, toda esa onda de DJ tiene como un año que empecé; me he preparado, no soy improvisada como muchos pudieran pensar; le he invertido a la práctica”, finalizó Vanda.