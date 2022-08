El origen del sobrepeso de Eugenia Cauduro: "de ser la mamá en bici, la panza me empezaba a pesar"

La actriz mexicana Eugenia Cauduro, de 53 años de años, causó gran sensación en redes sociales, al compartir con sus miles de seguidores su radical cambio físico, tras haber perdido 18 kilos. Ante esto, muchas personas se han preguntado cuál fue el origen de su sobrepeso. "¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 kilos menos! Poco a poco se llega lejos", expresó junto a una fotografía donde se ve radiante y aún más hermosa.

"Te ves espectacular", le escribió la actriz y cantante Maribel Guardia. "Wow hermosa siempre ❤️❤️ felicidades, sobre todo por esa bella sonrisa", expresó Luz Elena González. "Espectacular, siempre hermosa y admirable tu disciplina en todo, te adoro", mencionó Rebecca de Alba. "Estás hermosa", manifestó el actor y conductor de televisión Lambda García.

¿Por qué subió de peso Eugenia Cauduro? Hace ya varios años, la actriz de telenovelas estuvo casada con Enrique Morán, padre de sus hijos Patricio y Luciana. En una entrevista con la periodista de espectáculos Aurora Valle, para su programa "Confesiones", la ex modelo contó que su ex esposo y ella, realmente no se conocieron bien durante los meses de noviazgo, sino después de contraer matrimonio.

A los cinco meses de haber comenzado a salir, la actriz quedó embarazada y uno de sus más grandes anhelos era la maternidad.

Tras el nacimiento de su primogénito Patricio, atravesaron por una crisis de pareja y de acuerdo con Eugenia Cauduro, Enrique Morán le fue infiel. Aunque habían decidido separarse, la actriz le pidió que tuvieran otro hijo, pues Patricio no tenía la culpa de sus problemas y merecía tener un hermano (a). Meses después nació Luciana.

Mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos, sin embargo, por las diversas situaciones que ocurrieron en su matrimonio, entre estas la infidelidad de su esposo, luego de la separación, Eugenia Cauduro atravesó por una fuerte depresión, encontrando un "refugio" en la comida, por lo que subió 33 kilos.

Mi ilusión de vida era hacer una familia, soy pro familia, soy muy hogareña, me veía envejeciendo con el padre de mis hijos. Ese sueño, que era el sueño de mi vida, cuando lo ves que se está desdibujando y cayendo en pedazos, fue muy difícil, encontré en la comida una gran aliada.

Cierto día, un comentario de su hijo Patricio, la hizo comprender el problema que tenía y debía bajar de peso.

"Un día le pregunto a Patricio: '¿oye, amor, eres feliz?', me dice: 'sí, má, bueno, me faltaría una cosa para ser feliz', eso me confrontó muy fuerte, la respuesta de mi hijo fue tener una mamá delgada, fue un madrazo, fue un madrazo que mi hijo me diga: 'lo que me hace falta para ser feliz es tener una mamá delgada', dejé mi hamburguesa".

Eugenia Cauduro señaló que los padres, a veces piensan que los hijos, no se dan cuenta de las cosas. "De ser la mamá que andaba en bici, patineta, que se subía a los árboles, ya la panza me empezaba a pesar y dejé de jugar como jugaba antes (con ellos)".