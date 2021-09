El otro discurso de RM, líder de BTS, en el MET Museum en Nueva York, enorgulleciendo al ARMY

BTS regresó a Estados Unidos, pero en esta ocasión no como Idols, no como "Los Príncipes del Pop" para llevar a cabo un magno concierto, sino como enviado especial de Corea del Sur para la diplomacia pública. A primeras horas de la mañana del lunes 20 de septiembre RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, arribaron con el Presidente de la República de Corea Moon Jae In, a la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, para participar en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bangtan Sonyeondan fueron los cuartos oradores durante el foro Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment); fueron presentados por el Presidente Moon Jae In, quien se dirigió a ellos como los artistas más amados por el mundo.

Hablaron a nombre de la juventud del mundo y mostraron cómo han lidiado con la pandemia del Covid-19. "Aquí hay personas que gritan: 'sigamos viviendo, vivamos lo mejor de este momento'", expresó Jin, el mayor de los integrantes de BTS durante su intervención.

Pero su discurso en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluyó una extraordinaria presentación de "Permission to dance", no era lo único en su agenda.

Posteriormente tuvieron una entrevista con Melissa Fleming, Secretaria General Adjunta de Comunicaciones Globales de la ONU, quien les dijo: "muchas gracias BTS, por todo lo que están haciendo para hacer de este mundo un lugar mejor, gracias por conectar su mensaje con los mensajes de la ONU, que también están tratando de hacer este mundo mucho más habitable, mucho más humano y mucho más justo".

Horas más tarde, BTS y Kim Jungsook, Primera Dama de Corea del Sur, estuvieron en el MET Museum (Museo Metropolitano de Arte, donde la semana pasada se llevó a cabo la MET Gala 2021), ubicado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Durante su visita, dieron al museo un regalo a nombre del gobierno de Corea del Sur: unas vasijas de laca de Chung Haecho.

Este evento, donde los integrantes de Bangtan usaron unos outfits que causaron furor entre el ARMY, se llevó a cabo en la azotea del Museo Metropolitano. Kim Namjoon, líder de BTS, se dirigió a todos los presentes con el siguiente discurso:

Es muy significativo ver la sala coreana en Nueva York, una ciudad a la que la gente de todo el mundo quiere venir y la meca del arte. Es un honor poder regalar al museo las obras del artista coreano (Chung Haecho).

Estoy más feliz de ser un amante del arte. Entre la cultura coreana, K-Pop, K-Dramas y películas coreanas, son prominentes, pero todavía hay muchos artistas maravillosos que no se conocen en el extranjero. Trabajaré con una cultura sensorial y una K-Cultura, como un futuro enviado cultural representativo.

Hay muchos trabajos en el Museo Metropolitano que personalmente me gustan tanto, quiero volver como persona, un humano Kim Namjoon.

El Museo Metropolitano de Arte o simplemente conocido como MET, es uno de los museos de arte más destacados del mundo; tiene en exhibición más de 2 millones de obras de arte de todo el planeta. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa, así como una gran colección de obras estadounidenses. Se exponen obras maestras de Rafael, Tiziano, el Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Pollock, Braque y muchos más.

En su pasada estancia en Nueva York (en el 2019 al llevar a cabo BTS el "Love Yourself: Speak Yourself Tour"), RM visitó el MET y compartió esta experiencia en Twitter.

BTS continuará con su agenda como enviado especial de Corea del Sur para la diplomacia pública en los siguientes días.

