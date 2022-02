El otro final para Choi Woo Shik del Wooga Squad y Kim Da-mi, en el drama "Our Beloved Summer"

El drama de la importante cadena de televisión surcoreana SBS "Our Beloved Summer", emitió su capítulo final obteniendo muy buenos índices de audiencia y por varias semanas se posicionó como uno de los K-Dramas más populares. Tras el desenlace de esta bella comedia romántica protagonizada por los actores Choi Woo Shik y Kim Da-mi, en una entrevista para Sports Kyunghyang, Lee Na Eun, guionista de la serie, reveló que tenía pensado un final diferente para los personajes estelares.

¡AVISO DE SPOILERS! Al final de la historia de "Our Beloved Summer", en Latinoamérica "Aquel año nuestro", luego de todos los altibajos que tuvieron desde que se conocieron en la escuela secundaria y el dolor con el cual vivieron por varios años, tras su separación, Choi Ung (personaje de Choi Woo Shik, miembro del "Wooga Squad", el famoso grupo de amigos de V de BTS), y Yeon-su (interpretada por Kim Da-mi), se convierten en una pareja felizmente casada.

"Al principio, pensé que ese final podría ser infantil o cursi", manifestó Lee Na Eun de 29 años de edad. Se considera una persona quien se opone a terminar un drama con el típico "se casaron y vivieron felices para siempre".

Sin embargo, la guionista de "Aquel año nuestro", mientras escribía el final "empecé a sentir que solo quería que Choi Ung y Yeon-su fueran felices".

Quería dar a los espectadores, que habían sufrido (siguiendo a los dos personajes) hasta entonces, risas y esperanza, así que terminé el drama con ellos como pareja casada.

En otra entrevista para The Korea Times, la joven escritora mencionó que su propósito se cumplió: "desde que salió al aire 'Our Beloved Summer', he recibido muchos comentarios en las redes sociales de que el drama les brindó consuelo, creo que esa es la respuesta a por qué escribo dramas".

¿De qué trata "Our Beloved Summer", disponible en Netflix México?

La comedia romántica dirigida por Kim Yoon-jin, gira alrededor de Choi Ung y Yeon-su. Cuando eran estudiantes de secundaria, fueron elegidos para un documental donde se mostraría la vida de la mejor y el peor estudiante. Durante la filmación se enamoran y comienzan una relación de pareja. Aunque discutían y se separaban, al poco tiempo terminaban regresando.

Pero el personaje de la actriz Kim Da-mi, termina definitivamente este joven romance. Esto se debió a unos problemas financieros que tenía su familia y pensó que debería enfocarse en salir de esa situación, además es un personaje que lidia con su baja autoestima.

Para evitar ser lastimada, termina lastimando a las personas que la quieren, como Choi Ung. El drama en sí, refleja lo placentero y complicado que llegan a ser las relaciones de parejas.

10 años después, aquel documental vuelve a tener éxito y se hace viral. Ante esto, ambos se ven obligados a filmar una segunda parte. Pero hay un detalle muy importante, siguen enamorados y a su vez, siguen lastimándose. Conforme avanza la historia, no pueden seguir ocultando sus sentimientos y aunque aún hay heridas sin sanar, retoman su relación amorosa.

Por otra parte, Lee Na Eun en su entrevista para Sports Kyunghyang, también reveló que mientras escribía el personaje de Choi Ung, estuvo pensando en el actor Choi Woo Shik, sin imaginarse que él terminaría interpretándolo. Detalles de la vida real del actor, inspiraron algunos de los rasgos de la personalidad del personaje.

"Cuando se me ocurrió el personaje, vi a Choi Woo Shik en el programa de variedades de tvN "Summer Vacation" y eso me ayudó mucho, por ejemplo, incorporé del programa el insomnio de Woo Shik. Escribí el drama mientras lo imaginaba a él y gracias a una buena oportunidad, tuve la posibilidad de darle el guion, nunca imaginé que pudieran darle el papel, además, hizo un gran trabajo actuando como si Choi Ung fuera una persona real".

Para Lee Na Eun, un elemento clave de este drama es que no tiene villanos, por lo que compartió esta reflexión:

"Al pasar por la vida y conocer a mucha gente, acabas siendo herido por algunos de ellos, pero creo que es difícil encontrar personajes que sean unidimensionales y malos en mi obra. Los seres humanos son tridimensionales, así que me gusta verlos desde distintos ángulos".