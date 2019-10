El "otro hijo" de José José que impresiona con su parecido y voz

En medio de la polémica que han protagonizado los hijos de José José tras su muerte, se vuelve a revivir aquel día en el que un joven colombiano, que se hace llamar Manuel José, salió a decir a los medios que era hijo de José José, producto de una relación de una noche que habría tenido El Príncipe de la Canción con una fan de aquel país.

En ese entonces la noticia sorprendió a todos, incluso al mismo José José, quien ni siquiera negó haber tenido algún desliz mientras realizaba sus giras por el mundo, pues incluso se acercó al joven para platicar con él, ya que si se comprobaba que era su hijo, él haría lo posible por recuperar el tiempo perdido.

El joven, quien su nombre real era Brian Álvarez sorprende a cualquiera cuando canta, ya que el parecido con su voz a la de José José es sorprendente.

“Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar que solo Dios te la da”, dijo El Príncipe en aquel entonces.

Sin embargo para su sorpresa, las pruebas de ADN fueron negativas. Tras enterarse José José se decepcionó, ya que daba por hecho que podría ser su hijo y que incluso ya tenía pensado volver a verlo en Colombia.

“Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”.

Pero eso no acabaría ahí, pues el joven y José José seguían viéndose y Manuel José pudo cantar algunas de sus canciones, pero nunca le pudo decir papá.

¡Llévate a Sarita y tráenos a Manuel José! Está es la historia del “hijo negado” de José José https://t.co/yJZh5pw7hH pic.twitter.com/MpPL6dy1cx — Fernando Hidalgo (@Fernando_Hgo_) 4 de octubre de 2019

Por otro lado, muchos usuarios insisten en que José José debió de haber hecho una segunda prueba, pues recalcan que el parecido y su voz es idéntica, la cual pudo haber heredado de El Príncipe de la Canción.