El padre de Eiza González más guapo que un actor de telenovela

Glenda Reyna madre de Eiza González compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje con motivo del Día de Muertos donde recuerda a su esposo Carlos González quien es y será para siempre el amor de su vida dejando en claro que fue un ser maravilloso en vida.

"Fue un domingo cuando partiste, partiste mi corazón en mil pedazos, solo recuerdo una nube negra sobre mi cabeza de ese momento, no tengo idea cómo me he recuperado de ello, o quizá nunca lo he hecho y está en lo profundo de mi inconsciente tu estar, tu deliciosa y serena mirada cargada de amor, tu roce, tu andar pausado, tus palabras llenas de sabiduría, tus largos brazos donde me sentía tan segura, contigo nada era complejo, todo fluía...", escribió la también empresaria.

Por si fuera poco los internautas quedaron encantados con la historia de amor de que público la mujer quien se ha encargado de cuidar y guiara a su hija quien hoy en día es una gran actriz en Hollywood, donde ha realizado varias películas para la pantalla grande.

"Recuerdo perfecto cuando iba a la casa, yo estaba chiquita (no de tamaño) lo veía y decía... que grandote y guapote", "Lo Máximo el Charlie!!! ¡Un tipazo!! Lo recuerdo con mucho cariño! Te amo madre mía", "No hay duda que ese tramo de tu vida fue y será el camino más bello que haz recorrido. Eres una mujer maravillosa", escribieron en redes sociales.

Recordemos que Eiza ha dicho en entrevistas pasadas que perder a su padre fue un golpe muy fuerte para ella pues nunca se imaginó perder al hombre que le brindó tanto amor de manera tan repentina.

"Él era lo más llorón se emocionaba y lloraba y mi mamá ya no llores Carlos, papi te adoro, te amo, gracias por ser mi luz, por guiarme, por tenerme bajo tu manto y protegida por alejar todas cosas malas de mi...", dijo Eiza en una entrevista recordando a su padre.