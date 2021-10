¿El papá de Araceli Ordaz "Gomita", tuvo un amorío con la cuñada de su hijo Lapizito?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, protagoniza una nueva controversia, pero en esta ocasión no por alguna de sus cirugías estéticas. A través de sus redes sociales dio a conocer que denunció antes las autoridades correspondientes a su papá Alfredo Ordaz Barajas, por supuesta violencia física y psicológica; asimismo informó que su progenitor tenía una orden de restricción.

En el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el presunto motivo por el cual, Alfredo Ordaz (conocido como Don Kiko), propinó una golpiza tanto a su esposa Elizabeth Ordaz y a su hija Gomita.

Al parecer Don Kiko tuvo un amorío con la hermana de la novia de su hijo Fredy Ordaz, el conocido payaso "Lapizito".

"Nos enteramos de que el señor violento, el papá de Gomita, Lapizito y Lapizín, anda con, o sea, Fredy, Lapizito, tiene una novia y el papá anda con la hermana, ¿a ver? El papá anda con la cuñada de Fredy", manifestó Gustavo Adolfo Infante.

Supuestamente la señora Elizabeth Ordaz al enterarse de la infidelidad de su esposo, con la cuñada de su hijo Lapizito, le reclamó: "y este le puso una madriza de aquellas, entonces se metió Gomita a defenderla y le puso una madriza a Gomita".

Hasta el momento Gomita, quien hace unos años formó parte del programa "Sabadazo" en Televisa, no ha comentado nada al respecto. Lo que sí hizo a través de una serie de videos publicados en las stories de su cuenta en Instagram, fue agradecer a todas las personas que le han mostrado su apoyo en estos momentos.

Asimismo mencionó tener cierto temor tras haber denunciado a su papá por la golpiza que le dio a su mamá y a ella. "Simplemente lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar, quiero que en este momento se haga justicia solamente, yo vivo con un poquito de inseguridad, no les voy a mentir, me siento un poquito intranquila".

La youtuber externó que Dios está con ella, "no estoy sola, no me va a abandonar, después de la tormenta llega la calma".

