"El patrón lo quiere conocer", el momento de pavor que vivió Mauricio Ochmann con un narcotraficante

Hace unos años el actor estadounidense Mauricio Ochmann, interpretó a "El Chema" en la aclamada serie de Telemundo "El Señor de los Cielos", protagonizada por el mexicano Rafael Amaya. Posteriormente, ante el éxito de su personaje, tuvo su propia serie.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, narró que su personaje lo llevó a tener un encuentro con un "pesado" del narcotráfico, viviendo unos momentos de pavor, pues simplemente no pudo negarse a saludar a dicha persona.

"Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice: 'voy a echar gas'", contó el ex esposo de la actriz Aislinn Derbez, primogénita del actor y productor de televisión Eugenio Derbez.

Mauricio Ochmann de 44 años de edad, recordó que una persona llegó, le tocó la ventana de la puerta y le hizo saber: "'el patrón lo quiere conocer' Y dije: 'bueno, pues ni modo, vamos a conocer al patrón'".

El actor de cine, teatro y televisión, ex cuñado de José Eduardo Derbez, bajó del vehículo en el que iba. "Yo te prometo, no di más de 25 pasos y de repente, (llegan) siete, ocho camionetas, los dé a de veras, se baja el patrón: 'Chema' (le dijo), me da un abrazo, yo como palmera, fue como 'platícanos tú quién eres y tal'".

Pese al pánico que tuvo en ese momento, mencionó que afortunadamente estas personas se portaron muy bien.

Yo no sabía quién era, de repente googleé y dije: 'ah órale este cuate, sí está pesado', después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado.

Ante esto, el novio de la modelo y conductora de televisión Paulina Burrola, pensó: "'imagínate que esa disputa (donde murió el narcotraficante) se hubiera dado ese día (que lo conoció)', si hay cosas que te cimbran, es nuestra realidad".

Por otra parte, comentó que se sintió mal cuando unos niños que eran sus fans, le manifestaron que al crecer, querían ser como "Chema". En ese momento "me cayó el veinte, la experiencia que tuve con los niños que dije: 'creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad socia'. Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes, el mensaje que estamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo 'oye, está cañona esta vida'".