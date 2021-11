El penar de la mamá de Octavio Ocaña: "yo hubiera querido decirles, 'mátenme a mí'" (VIDEO)

La familia del fallecido actor mexicano Octavio Ocaña, recordado por su personaje de "Benito Rivers" en la exitosa serie "Vecinos" (creada por el comediante Eugenio Derbez), tuvo una entrevista para el programa "Primer impacto" de la cadena estadounidense Univisión, para pedir justicia y que los responsables de su muerte, reciban el castigo que se merecen.

Ana Lucía Ocaña, mamá del actor, mostró el altar de muertos que pusieron en su hogar y ante las cámaras del programa de TV antes mencionado, con el corazón destrozado y lágrimas en sus ojos, manifestó que hubiera preferido morir ella en vez de su hijo.

Yo hubiera querido decirles: 'mátenme a mí, por favor, mátenme a mí'.

Agradeció por todas las muestras de amor hacia su hijo Octavio Ocaña, señalando que estaba en un lugar mejor: "en un lugar de luz, de perdón, de consuelo y todo, estamos tranquilos por eso".

El señor Octavio Pérez, su padre, reiteró no creer en la versión que maneja la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asegurando: "¿quién lo mató? El policía, no me chupo el dedo".

El joven actor fue sepultado la mañana del pasado lunes 1 de noviembre de 2021, en su ciudad natal Villahermosa, Tabasco. Fue despedido entre aplausos y con la canción "Amor eterno" de Juan Gabriel. El momento más emotivo fue cuando su mamá expresó:

"Hasta luego mi amor, allá vamos contigo mi rey, espéranos, espéranos papito chulo, gracias por tanto amor mi rey, para todos, gracias papito, como los grandes, como los campeones, rey con corona".

¿Cómo murió Octavio Ocaña, actor de la serie "Vecinos"?

Falleció la tarde del pasado viernes 29 de octubre de 2021 y según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio Ocaña perdió la vida por una herida en la cabeza, tras recibir un balazo.

Al parecer el actor conducía su camioneta Jeep bajo los efectos del alcohol. Cuando circulaba en compañía de dos amigos por las calles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hizo caso omiso a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que originó una persecución y durante la huida, presuntamente, el actor sacó un arma de fuego y al chocar se disparó accidentalmente.

La FGJEM concluyó la investigación sobre la muerte de Octavio Ocaña de la siguiente manera: "se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio 'N' disparó a sí mismo; la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".