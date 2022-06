El peor concierto de Marc Anthony se vivió en Madrid y la gente está furiosa

Marc Anthony de 53 años de edad, está en el ojo del huracán en estos momentos, ya que el concierto que realizó en Madrid, fue catalogado por algunos asistentes como el peor de su carrera empezando por los organizadores del evento quienes para muchos tuvieron responsabilidad por lo sucedido durante su presentación.

Y es que si no estás del todo informado sobre que fue lo que pasó resulta que Marc Anthony se presentó en el recinto Ifema donde largas filas esperaban por ver un concierto de calidad donde el artista cantaría todos sus éxitos respaldados por una extensa carrera vista por millones de espectadores por todo el mundo.

Para quienes no lo saben el concierto del cantante originario de Puerto Rico, se había aplazado desde 2019, pero cuando empezó la pandemia se aplazó aún más por lo que algunas personas que ya habían adquirido sus boletos desde años atrás no los cambiaron a tiempo, por lo que solo había una taquilla disponible para atender a los miles de asistentes.

Otra de las cosas que se han comentado principalmente en Twitter donde hay varias pruebas del caos que se vivió, es que el sonido del concierto era pésimo, por lo que también se criticó ese aspecto, pues como se dijo anteriormente dicha presentación se esperaba desde hace tiempo y para muchos resultó un fraude total, además varias personas se habían quedado afuera cuando el concierto ya había arrancado.

"Vergüenza debería darles a los organizadores del concierto de Marc Anthony en Madrid. Desastre total. No se ve nada, no se escucha nada, 3 minutos entre canción y canción, kms de cola para entrar, empiezan un concierto con miles de fanáticos esperando para entrar…", "Un desastre! pague una entrada de 93€ para la zona B y no veía nada, organización nefasta. Marc no canto apenas, daba paso a sus músicos para rellenar, parones de varios minutos entre canciones", escriben las redes.

Cabe mencionar que Marc Anthony no se ha pronunciado al respecto sobre dicha presentación que lejos de ser algo agradable, ha generado la molestia de miles de españoles que se le fueron con todo.