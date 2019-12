El periodista Pedro Ferriz Hijar niega amorío con travesti

El conductor de televisión Pedro Ferriz Hijar no le fue infiel a su esposa Alexandra, y menos con un travesti, como lo difundió recientemente la revista TVNotas.

Es el mismo Ferriz Hijar quien aclara que es mentira que su esposa lo haya encontrado en la intimidad con un supuesto amante, un travesti.

En entrevista con TVNotas, Pedro Ferriz Hijar, de 39 años de edad, asegura que su aún esposa, al hacer tales afirmaciones, lo que buscaba era simplemente desprestigiarlo.

Alexandra nunca me encontró en la cama con nadie. Sólo es para desprestigiarme y dañar mi carrera. Me encontró mensajes, para qué te miento, pero no pasó más allá de eso."