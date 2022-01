"El pie me lo puso en la boca", Edson Zúñiga "El Norteño", revela acoso de Elba Esther Gordillo

El comediante se sintió muy incómodo con esa acción de la ex líder del SNTE , por lo que de manera inmediata salió de la habitación, siendo esa la última vez que trabajó con ella: "corrí, se me fue el aire, yo habré tenido 22 años".

Estaba buscando en la maleta y me dice: '¿no encuentras las sandalias?' Entonces la señora se zafa el pie de la zapatilla y me lo pone en la boca.

De acuerdo con su relato, Elba Esther Gordillo le pidió que fuera a su habitación en el hotel , para que le trajera unas sandalias, pues ya no soportaba los zapatos. Posteriormente, al acudir a la habitación "El norteño" se llevó una gran sorpresa . "Yo fui y a la hora que entro ahí estaba ella, yo no sé como se trasladó ella, pero ahí estaba".

Sin embargo, asegura que en una ocasión acompañó a la también ex Senadora a una reunión del magisterio del estado de Guerrero, la cual se llevó a cabo en Zihuatanejo, "entonces la señora se había tomado algunas cosas y en Guerrero pues es gente caliente", expresó Edson Zúñiga .

El también actor y cantante de 44 años de edad, originario de Ecatepec, Estado de México , contó que tiempo atrás, antes de ser comediante, trabajó con Elba Esther Gordillo como piloto aviador. Recuerda que a la ex Diputada Federal por el PRI, le encantaba beber coñac y que siempre había tenido buen trato con ella.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

