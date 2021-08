El plausible mensaje de Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán, por el body shaming en Instagram

Bien dicen que la peor enemiga de una mujer...es otra mujer. La joven youtuber Ana Paula Capetillo, hija de los actores mexicano Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, recibió de parte de otras mujeres comentarios negativos sobre su cuerpo. Ante esto la influencer lanzó un claro, contundente y plausible mensaje a todas aquellas personas tóxicas.

La hija de Biby Gaytán se vio en la necesidad de desactivar los comentarios en su perfil de Instagram, ante las críticas que estaba recibiendo por su apariencia física.

Ana Paula Capetillo, hermana de la también youtuber Alejandra Capetillo, manifestó a través de unos videos en las stories de su cuenta en Instagram, estar consciente de que en redes sociales siempre habrá malos comentarios y cosas negativas, "pero siento que hay ciertas cosas en las que, por lo menos yo, no me puedo quedar callada y no me voy a quedar callada, ese tipo de comentarios aquí no se van a tolerar".

Estoy muy preocupada, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo.

Ana Paula Capetillo alzó la voz ante el body shaming que tuvo en redes sociales. Foto: Instagram @paucapetillog

Ana Paula dejó muy en claro que no permitirá estos ataques e invitó a todas aquellas haters, simplemente a dejarla de seguir.

"Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram, entonces si a ustedes no les gusta y quieren seguir criticando, por favor, déjenme de seguir, con un solo botón me pueden dejar de seguir".

La hija del actor y cantante Eduardo Capetillo, dijo no permitir "que se haga body shaming (humillación corporal) de ningún tipo, ni a nadie, si tú eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor déjame de seguir".

Al final de su plausible mensaje, Ana Paula Capetillo recalcó que su cuerpo "es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa".

