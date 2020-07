El pleito entre Laura Bozzo y Alfredo Adame estuvo planeado, revelan expertos

México. El pleito que ocurrió hace unos días entre Laura Bozzo y Alfredo Adame estuvo planeado, revelan expertos en el programa "Fórmula Espectacular". Fue la crónica de un conflicto anunciado, dan a conocer Flor Rubio y Joel O’farrill en dicho espacio de diversión.

Flor Rubio, titular de "Fórmula Espectacular", señala que es bastante obvio que a Alfredo Adame, quien enfrenta problemas desde hace varios meses con la abogada y conductora de televisión Laura Bozzo, lo usaron, y él lo permitió.

Joel O’farrill recordó que antes de aceptar ir al programa "Laura sin Censura", que conduce Laura Bozzo, le dijo a Magda Rodríguez, la productora, que a la primera ofensa que recibiera de Bozzo él se iría del programa.

Fue una publicidad bien armada, a mí que no me salgan con que esto fue orgánico, que la producción no lo pensó, por favor, hay que ser honestos en esta vida", recalca Gabriel Cuevas, quien también participa en "Fórmula Espectacular".