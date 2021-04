El pleito legal que enfrentan la cantante Isabel Pantoja y su propio hijo Kiko Rivera

México. Los problemas entre familias nunca faltan, dentro y fuera del mundo del espectáculo, y el que atraviesan la cantante Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera es prueba de uno de ellos.

Kiko Rivera, el hijo que tuvieron juntos Isabel Pantoja y Francisco Rivera "Paquirri", tiene demandada a su propia madre en España, puesto que le exige documentos sobre la herencia que le dejó el torero.

Kiko también pide explicaciones de qué ha hecho con el dinero de la misma herencia, se informa en distintos portales de noticias, y es la periodista Paloma García-Pelayo quien da los últimos detalles sobre el caso.

Kiko acudió a la residencia de su mamá Isabel Pantoja para entregarle un requerimiento firmado en el que le reclama oficialmente cuentas sobre la gestión de la herencia que recibió cuando falleció su padre y que la cantante se encargó de gestionar por ser Kiko Rivera menor de edad en aquel momento.

Este sería el tercer intento de requerimiento oficial que intenta Kiko, quien es DJ. Recordemos que el padre de este murió el 26 de septiembre de 1984 e Isabel quedó viuda un niño de siete meses de nacido (Kiko).

Además, el torero había formado una familia anteriormente con Carmina Ordóñez, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, que actualmente tienen 47 y 44 años.

Kiko Rivera hizo público que su madre le debe casi cinco millones y lo que más desea es arreglar estos problemas, quiere que le pague lo que es suyo y justo, pero no es posible hasta ahora.

La relación entre madre e hijo está rota, y empeoró cuando él hizo público el problema en noviembre de 2020 y explicó en Telecinco cómo era el problema familiar.

Lo hago público porque he preguntado en privado muchas veces y la respuesta siempre ha sido: ‘no tengo nada’, como dando pena. Han dicho que soy un mantenido, pero esto demuestra que yo he sido la tarjeta de crédito de mi madre. No puedo dejar de querer a mi familia, pero no puedo perdonar”, refirió Kiko.