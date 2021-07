El pleito sigue. Mariana Ochoa habla sobre el distanciamiento de Ov7

Mariana Ochoa de 42 años de edad decidió lanzar un video en su canal de YouTube donde explicó el pleito que hay con Ov7.

Y es que al parecer la agrupación se dividió en dos, pues al parecer Mariana Ochoa, Lidia Ávila, y Óscar Schwebel, no están de acuerdo con las decisiones que tomó el grupo en cuestión de la gira de los 30 años de Ov7.

En este caso creo que hay diferencia de opiniones, definitivamente hay una falta de comunicación lo decía en esta entrevista yo, así como el negrito me dijo, me siento libre, ya no quiero depender de todos los demás que complicado,dijo Mariana Ochoa.

La cantante mexicana también deja en claro que Ov7 siempre ha decidido por mayoría, pero esta vez las cosas se salieron de control.

No saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme, una llamada un whatsapp, porque no me dieron una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas, es complicado no tengo respuesta, dice Mariana Ochoa.

Para quienes no lo saben el pleito de los Ov7 al parecer empezó desde el desacuerdo que tuvieron con Ari Borovoy en el 90's pop tour.

Mientras tanto los fans apoyaron la transparencia de Mariana Ochoa quien es muy abierta con sus fans.

"Mucha fuerza y amor para los 7 integrantes, pero en especial para ti por tener el valor de hablarnos a la cara y abrirnos tu sentir", "Yo creo que el problema se vino a raíz del desacuerdo que tuvieron con Ari en el 90's Pop tour", escriben los internautas.