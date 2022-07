"El poder Latino y orgullo mexicano", la visita de Grupo Firme a La Casa Blanca en Washington D. C.

Grupo Firme se encuentra realizando una gira por varias ciudades de Estados Unidos. Este fin de semana, la agrupación del Regional Mexicano daría un show en el FedExField de Washington D.C., sin embargo, por causas ajenas a ellos, el concierto fue cancelado de último momento.

El cantante sinaloense Eduin Caz y los demás integrantes de Grupo Firme, aprovecharon su estancia en la capital estadounidense, para llevar a cabo una visita a La Casa Blanca, la residencia oficial y el principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos.

A través de redes sociales, Grupo Firme compartió una serie de fotografías del recorrido por La Casa Blanca. "Presente con el poder latino y orgullo mexicano, de La Casa Blanca para el mundo".

Por su parte, Jhonny Caz, hermano de Eduin, publicó en las stories de su cuenta en Instagram, un video del "palomazo" que se aventaron con los trabajadores en la cocina de La Casa Blanca, quienes interpretaron "Yo ya no vuelvo contigo", la colaboración musical de Lenin Ramírez con Grupo Firme. "¡Arriba los latinos!", exclamó el vocalista de la agrupación.

Los músicos también visitaron El Capitolio, el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, mandando un mensaje de superación a todos sus seguidores. "Si nosotros podemos, ustedes también pueden. Dios me los bendiga familia, los amamos".

Con respecto a la cancelación de su concierto, Grupo Firme prometió que repondrán el show. "No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento, ya que aquí estamos en la ciudad, pero no pudimos llevar a cabo ese gran concierto. Se los repondremos y mejor primero Dios, los que tenían su boleto no se preocupen, tienen preferencia para cuando regresemos".

Por otra parte, Eduin Caz compartió en las stories de su cuenta en Instagram, un mensaje para todas aquellas personas que se la pasan criticándolos.

"Yo sé y estoy muy consciente que mucha gente no nos quiere, y tal cual les molesta ver el éxito que gracias a Dios tenemos. Pero también sé que muchos nos quieren y nos defienden a capa y espada, entonces, solo quiero darles las gracias por estar aquí y créanme que cada publicación, es para darles motivación a que ustedes también logren sus sueños".