El poderoso primer mensaje de Andrea Meza como Miss Universo 2021, sobre la violencia de género

Andrea Meza se convirtió la noche de ayer domingo en la mujer más hermosa del mundo y en la tercera mexicana en ganar el certamen de belleza Miss Universo. Luego de ser coronada por la reina saliente, la modelo sudafricana Zozibini Tunzi, la egresada de Ingeniería en sistemas y originaria de Chihuahua, México, llevó a cabo su primera conferencia de prensa internacional ante varios medios de comunicación.

La Miss Universo Andrea Meza resaltó que una de sus principales labores durante su reinado, será continuar con su trabajo en pro de la equidad de género y concienciar sobre la violencia contra la mujer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La modelo mexicana de 26 años de edad manifestó que una de la razones por la cuales estaba en Miss Universo, es para hablar "de la violencia de género que vivimos en México, pero también en Latinoamérica y en el mundo".

Leer más: De Miss Universo a Miss Universo, Lupita Jones y Ximena Navarrete felicitan a Andrea Meza

Andrea Meza dijo que hablar de este tema "pone incómodo a la gente, porque lo tenemos tan arraigado a nuestra cultura, que lo vemos normal".

Vemos normal acosar a la mujer en la calle, vemos normal ese tipo de situaciones que realmente están mal porque las estamos violentando y nosotros lo estamos permitiendo.

La reina de belleza hizo especial énfasis que se será el uso que le dará a la plataforma de Miss Universo: "hablar del tema, poner incómoda a la gente y que poquito a poquito vayamos haciendo un cambio".

Leer más: El discurso sobre la belleza que llevó a Andrea Meza al triunfo en Miss Universo

Andrea Meza agradeció a todas las personas que la apoyaron durante este camino que la llevó a ganar la corona de Miss Universo, dejando muy en claro que este triunfo no solo era suyo, sino de todos los mexicanos. Dijo que no estuvo sola parada en el escenario del certamen de belleza, "me pueden ver sola, pero realmente hay muchísimas personas que están detrás de esta corona y este título".